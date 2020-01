Affaire Sala : le FC Nantes et Cardiff iront devant le Tribunal arbitral du sport

Un an après le drame qui a coûté la vie à Emiliano Sala, la bataille judiciaire opposant les clubs de Nantes et de Cardiff quant au règlement des 17 millions d'euros (M€) d'indemnités de transfert du joueur se poursuit.Elle devrait trouver son dénouement dans le courant de l'année, vraisemblablement devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). En septembre, le FC Nantes a décliné une proposition de conciliation entreprise par la Fifa et cautionnée par Cardiff. Après quoi, au terme de sept mois d'arbitrage, celle-ci a donné raison au club français fin septembre. Il y a 1 an jour pour jour, Emiliano Sala inscrivait son tout dernier but avec le FC Nantes face à l'OM. null pic.twitter.com/zuyFwak2m2-- BeFoot (@_BeFoot) December 5, 2019 La Fifa a jugé que le transfert était effectif au moment du drame, que le contrat était valable et que les échéances étaient dues. La Fifa a sommé le club gallois de s'acquitter avant mi-novembre d'un 1er versement de 6M€ majoré de 300 000€ de pénalités de retard.Le FC Nantes se dit confiantUn 2e versement de 6M€ était attendu au 1er janvier, puis un 3e et dernier de 5M€, en janvier 2021. Cardiff (actuel 12e de 2e division anglaise) n'a honoré ni le 1er versement, ni le 2e. Les Bluebirds s'exposent par conséquent à la sanction formulée par la Fifa : une interdiction de recrutement lors des trois prochains marchés des transferts - janvier 2020, été 2020 et janvier 2021), ainsi qu'à des pénalités de retard supplémentaires.Dans l'entourage du FC Nantes, ce manquement est surtout compris comme une volonté de Cardiff de porter désormais l'affaire devant le TAS. Une telle démarche aura pour conséquence immédiate de suspendre provisoirement l'interdiction de recrutement. Si Cardiff saisit bien le TAS, une première audience interviendra lors du premier semestre. Dans l'intervalle, les deux parties devront déposer leurs arguments respectifs, sous forme d'un ...