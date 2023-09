Affaire Rubiales : les premières leçons d’un scandale hors normes

Depuis le « baiser volé » - euphémisation de ce que beaucoup commencent à qualifier d’agression sexuelle - de Luis Rubiales sur la joueuse Jenni Hermoso, le feuilleton politique et désormais juridique ne cesse de multiplier les épisodes. Le déroulement de cette affaire s’avère pourtant riche en enseignements concernant le football et le sexisme.

Il existe plusieurs façons d’appréhender cette lamentable séquence. Il est possible de se focaliser sur la descente aux enfers du monarque d’une fédération, comme il en existe un peu partout et notamment en France encore récemment, qui se croit intouchable, se pose en victime d’un « assassinat social », et refuse de partir quoi qu’il en coûte. La grève de la faim de la mère de Luis Rubiales dans une église, qui a abouti à son hospitalisation, participe de ce scénario à la Netflix. Toutefois, au-delà du cas personnel de cet individu, il s’impose d’élargir la réflexion. Les événements qui se succèdent depuis la finale de la Coupe du monde féminine nous en apprennent en effet malheureusement beaucoup sur le football, la façon d’y réduire ou d’y combattre un sexisme structurel, qui certes imprègne l’ensemble de la vie sociale, mais qui y possède des formes et des expressions accentuées.

« Seul un oui est un oui »

La première leçon demeure que sans la mobilisation de la société (médias, personnalités, mouvements féministes, etc.), le foot espagnol aurait continué tranquillement et sans honte son chemin. Les pressions multiples – manifestations, prises de paroles, réseaux sociaux –, jusqu’au sommet de l’État, ont empêché un silence complice de banaliser « l’incident ». La ministre de l’Égalité, Irene Montero, a ainsi dû remettre à sa juste place les enjeux de la polémique : « C’est une forme de violence sexuelle que nous, les femmes, subissons au quotidien et jusqu’à présent invisible, et que nous ne pouvons pas normaliser. (…) Seul un oui est un oui . » …

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com