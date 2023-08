Affaire Rubiales : la Fédération espagnole contredit les propos de Jennifer Hermoso

La Fédération espagnole de football a tenté de contredire les propos de Jennifer Hermoso, embrassée de force par le président de l’instance Luis Rubiales, vendredi dans un communiqué. Après que ce dernier ait martelé lors d’une assemblée générale extraordinaire qu’il refusait de démissionner, malgré les accusations d’agression sexuelle qui pèse sur lui, la RFEF a publié dans la foulée un texte dont le but était de prouver, avec des images à l’appui, que l’attaquante de Pachuca a soulevé Luis Rubiales lors de la remise des médailles, et non que le Président a sauté dans ses bras.

« Dans un Etat de droit, comme l’a défendu le président, les opinions sont contrées par des faits et des preuves et les mensonges sont réfutés devant les tribunaux. Le président de la RFEF a voulu gérer ce dossier dans le plus grand respect des joueurs et des institutions et ce n’est que lorsqu’une ligne rouge inacceptable a été franchie qu’il est sorti publiquement pour donner sa version des faits, a déclaré la Fédération espagnole . A près un succès sportif aussi extraordinaire que celui obtenu lors de la Coupe du monde de football, il ne puisse pas être célébré comme la situation et le succès le mérite pour des raisons totalement non sportives. ». Les 23 championnes du monde ont annoncé vendredi qu’elles ne porteraient plus le maillot de la Roja tant que les dirigeants actuels restaient en poste.…

TM pour SOFOOT.com