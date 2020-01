Affaire Preynat : «Il a mis longtemps à comprendre que les enfants étaient victimes»

Mais qui est vraiment Bernard Preynat ? Qui se cache derrière ce septuagénaire aux allures de brave grand-père qui siège depuis lundi sur les bancs des prévenus du tribunal correctionnel de Lyon pour des abus sexuels commis sur une dizaine d'anciens jeunes scouts, tout en reconnaissant en avoir agressé beaucoup d'autres et même d'avoir commis des viols ? Les experts psychiatres se sont penchés sur ce cas de pédophilie jugé « hors norme » par son ampleur et sa durée.Bernard Preynat a apporté lui-même, peut-être sans le savoir, une partie de la réponse en révélant en cours d'audience mercredi, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant : avoir lui-même été abusé dans sa jeunesse, par des hommes d'Église lorsqu'il était enfant de cœur, de la part du sacristain. « Un jour, on était seuls tous les deux, il m'a appuyé sur le sexe en me disant : Qu'est-ce qu'il y a là ? ».Ensuite à l'époque du petit séminaire, lors d'une colonie de vacances en Haute-Loire de la part d'un moniteur qui venait le caresser sous la douche. Plus tard au séminaire, de la part d'un enseignant « qui avait la manie de me laver le sexe avec un gant de toilette ». Des gestes répétés dans un bosquet lorsque le même homme, devenu curé, venait rendre visite à la famille Preynat. Il explique encore comment le curé de la paroisse Saint-Louis à Saint-Etienne, que les enfants avaient surnommé « Monkey », l'a également abusé, lui « et beaucoup d'autres enfants. Mais on n'en parlait pas ».«J'ai cru que j'étais guéri, puis j'ai recommenc黫 Vous reproduisez des gestes que vous avez subis les années précédentes, c'est difficile de ne pas faire le rapprochement », intervient Liliane Daligand, experte psychiatre mandatée par sa défense. Le jeune Bernard Preynat n'a effectivement pas tardé à infliger à de plus jeunes que lui ce qu'il avait subi. Dès ses 16 ans, quand il était à son tour moniteur de ...