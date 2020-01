Affaire Preynat : «Ces actes de viols, j'avais cru comprendre qu'ils étaient consentis»

Chaque jour apporte son lot de révélations sur les agissements de Bernard Preynat, ancien prêtre du diocèse de Lyon, jugé en correctionnelle pour « atteintes sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans par personne ayant autorité ». Mardi, il a expliqué qu'il avait commis des agressions sur « quatre ou cinq enfants en une semaine ». Et alors qu'il refusait de reconnaître certains faits qui lui sont reprochés, cet homme de 74 ans n'a pas hésité ce mercredi à assumer des cas plus lourds de viols, prescrits, sur de jeunes scouts dont il avait la charge. Il en avait d'ailleurs fait spontanément l'aveu aux enquêteurs, médusés, qui l'interrogeaient dans le cadre de sa garde à vue.« C'étaient les garçons les plus âgés, ils avaient 13, 14, 15 ans », insiste-il en préambule à la barre. « Ça a commencé par des masturbations réciproques, ils étaient plus participants, consentants. Puis il y a eu des fellations. S'ils m'avaient repoussé, je n'aurais pas insisté », se dédouane-t-il. Il entre dans le détail de ces scènes qui se sont poursuivies pendant plusieurs années, généralement sous sa tente pendant les camps scouts. LIRE AUSSI > Pédophilie dans l'église : comment l'affaire Preynat a libéré la parole des victimes« Ces actes de viols après une suite d'attouchement, de caresses sur le sexe, j'avais cru comprendre qu'ils étaient consentis. Avec Christian, elles se sont déroulées de ses 14 ans et demi jusqu'à ses 20 ans, jusqu'à ce qu'il quitte les scouts ». Le prévenu veut pour preuve de cet accord la visite de Christian à Neulise, où il avait été délocalisé après son éviction de sa paroisse de Saint-Luc plusieurs années après ces faits. « Il venait me demander de l'aider à préparer son mariage. Je pensais qu'il m'avait pardonné ».Il raconte avoir été abusé pendant sa jeunesseÀ une avocate des parties civiles qui lui fait remarquer qu'il avait 20 ans de ...