information fournie par So Foot • 09/01/2023 à 15:30

Affaire Noël Le Graët : de quelle Fédération française de football avons-nous besoin ?

L'énième déclaration scandaleuse de Noël Le Graët provoque une vague de condamnation inhabituelle. Des voix de plus en plus nombreuses demandent, de tous horizons, sa démission. La véritable question ne serait-elle plutôt de savoir de quelle FFF le foot français et la France ont-ils besoin en 2023 ?

Dimanche soir, Noël Le Graët a peut-être franchi une ligne rouge en s'attaquant à laZidane . Il a depuis vaguement fait machine arrière :. Toutefois l'ampleur des réactions et des critiques qui s'abattent sur lui, dans une parfaite unanimité, ont fragilisé sa position comme jamais en quatre mandats. Il aura donc été nécessaire qu'il égratigne le héros national que demeure Zinédine Zidane, avec le dédain qui le caractérise depuis sa réélection en mars 2021, à 79 ans... Son profil de dirigeant soviétique, son acharnement à demeurer au pouvoir (il aspire désormais à prolonger son siège au sein de la FIFA pour les quatre prochaines années), son sentiment d'impunité qui l'amène à déclarer sans honte son mépris pour Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, dont il devrait pourtant savoir qu'elle est un proche du président de la République... Autant d'éléments qui auraient dû le conduire depuis longtemps vers la sortie, en temps normal ou sous d'autres cieux. Mais aucune dissidence ne s'est faite entendre au sein du petit monde du football, ni de véritable pression de la part du gouvernement, jusqu'au lancement récent d'un précautionneux audit à la suite des révélations dans la presse sur les problèmes de management et des soupçons de harcèlements sexuels. De fait, ces derniers temps, Kylian Mbappé a presque occupé le rôle d'opposant numéro 1, par exemple en le contraignant à plier sur les droits à l'image des Bleus ou encore dimanche avec un tweet assassin, consulté plus de 70 millions de fois...

Zidane c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça...

