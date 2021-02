Affaire Navalny: l'UE juge les relations avec Moscou "au plus bas"

Le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov (d) et le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell tiennent une conférence de presse commune à Moscou le 5 février 2021. ( RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / Handout )

Cette visite de M. Borrell intervient alors que l'opposant russe est jugé à partir de vendredi dans une affaire de diffamation, quelques jours après avoir écopé d'une peine de près de trois ans de détention, dénoncée en Occident.

"Il est sûr que nos relations sont sévèrement tendues et l'affaire Navalny est un plus bas", a estimé Josep Borrell, lors d'une rencontre avec son homologue Sergueï Lavrov.

Malgré ce profond différend et ceux sur les dossiers ukrainien, syrien et libyen, les deux diplomates ont évoqué l'espoir de travailler ensemble dans d'autres domaines, notant l'exemple du vaccin russe anti-Covid, Spoutnik V.

"Nous avons relevé notre disposition à coopérer de manière pragmatique là où il y un intérêt commun", a indiqué Sergueï Lavrov, son homologue citant "la culture, la recherche, la santé, le Covid-19, le climat".

Josep Borrell a ainsi qualifié le Spoutnik V de "bonne nouvelle pour l'humanité", après la publication de conclusions positives dans la revue scientifique The Lancet et dit espérer qu'il sera certifié par l'Agence européenne des médicaments

M. Lavrov a indiqué vouloir développer les contacts dans ce domaine en Europe mais aussi aux Etats-Unis.

M. Borrell a toutefois réitéré "l'appel à une libération" de l'opposant Alexeï Navalny et "au lancement d'une enquête impartiale concernant son empoisonnement".

