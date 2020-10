Affaire Narumi: une reconstitution organisée en présence du suspect

Le Chilien Nicolas Zepeda (derrière au centre) le 24 juillet 2020 à Besançon ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Nicolas Zepeda, Chilien de 29 ans soupçonné d'avoir tué son ex-petite amie en 2016 à Besançon (Doubs), l'étudiante japonaise Narumi Kurosaki, a été interrogé mercredi sur le campus universitaire pour "confronter ses déclarations à la réalité des lieux", a annoncé dans la soirée le parquet de Besançon à l'AFP.

Le suspect a d'abord été auditionné par la juge d'instruction de Besançon, mercredi dans la matinée, à partir de 9H30. Puis il a ensuite été transporté sur le campus universitaire de la Bouloie, à Besançon. La juge d'instruction, le procureur, les avocats du suspect et de la famille ainsi que des enquêteurs étaient présents.

"La chambre de Narumi est toujours sous scellés depuis 4 ans, ses parents n'ayant pas encore demandé la restitution de ses affaires personnelles", a précisé le procureur, Etienne Manteaux.

Nicolas Zepeda, qui "n'a fait paraître aucune émotion", a maintenu sa version des faits, à savoir qu'"il a revu par hasard Narumi Kurosaki à Besançon, qu'ils ont vécu un temps d'intimité dans sa chambre et qu'il l'a quittée en parfaite santé après plus de 24 heures".

Il affirme n'être "en aucun cas lié à sa disparition", a poursuivi le magistrat.

Ce "transport sur les lieux fait office de reconstitution" dans cette affaire d'assassinat sans corps et "sans données médico-légales", où le suspect "nie farouchement être lié à la disparition de Narumi", a-t-il ajouté.

Les prochains "actes importants" attendus pour avancer dans l'instruction du dossier sont les expertises psychologique et psychiatrique de Nicolas Zepeda, a précisé le procureur.

Selon les enquêteurs, le suspect s'était rendu début décembre 2016 à Besançon pour voir la jeune femme. Le soir du 4 décembre, veille de sa disparition, ils étaient rentrés ensemble dans le logement de Narumi. Cette nuit-là, plusieurs étudiants avaient entendu "des hurlements de terreur, des cris", mais "personne n'a prévenu la police", avait rapporté le procureur.

D'après la géolocalisation de sa voiture de location, le suspect s'était rendu le 6 décembre 2016 à l'aube dans une zone boisée à l'est de Dole (Jura) où les enquêteurs soupçonnent qu'il s'est débarrassé du corps.

Quelques jours plus tôt, il avait acheté des allumettes et un bidon de 5 litres de produit inflammable, selon l'enquête. Malgré d'importantes recherches, compliquées par l'arrivée d'un hiver froid et neigeux, le corps n'a jamais été retrouvé.

