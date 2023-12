Affaire Narumi: dernière ligne droite dans le procès de Nicolas Zepeda

Croquis d'audiene de Nicolas Zepeda (g) et, au premier plan, de la mère et des soeurs de Narumi Kurosaki, lors du procès du Chilien devant la cour d'assises de la Haute-Saône, le 4 décembre 2023 à Vesoul ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Après deux semaines de débats denses conclus par une audience électrique, le procès en appel de Nicolas Zepeda pour l'assassinat de son ex petite amie Narumi Kurosaki aborde lundi sa dernière ligne droite, avec un verdict attendu jeudi.

L'audience qui s'ouvre à 09H15 devant la cour d'assises de la Haute-Saône s'annonce décisive pour le Chilien qui va être longuement interrogé sur les faits qui lui sont reprochés et qu'il nie.

Certes, depuis le début du procès le 4 décembre, Nicolas Zepeda a bougé dans sa version, concédant "quelques mensonges" : il a ainsi reconnu s'être volontairement rendu à la résidence universitaire où logeait Narumi pour la rencontrer, alors qu'il plaidait jusqu'alors la rencontre fortuite.

Mais sur l'essentiel, c'est-à-dire sa culpabilité dans ce féminicide présumé, il n'a pas bougé d'un iota: il n'a pas assassiné Narumi, en dépit du faisceau d'indices qui lui a valu une condamnation en première instance à 28 ans de réclusion pour l'assassinat de la jeune femme.

- "Eprouvant" -

Cette brillante étudiante japonaise de 21 ans a disparu le 5 décembre 2016 à Besançon. Son corps n'a jamais été retrouvé. Nicolas Zepeda, qui l'avait rencontrée en 2014 lorsqu'il étudiait au Japon, a rapidement été suspecté.

Pour l'accusation, ce Chilien décrit comme possessif, jaloux et soucieux de contrôler la jeune femme, n'a pas supporté qu'elle mette fin à leur relation quelques semaines auparavant et l'a tuée en préméditant son acte: venu du Chili jusqu'en France, il a étouffé ou étranglé Narumi dans la nuit du 4 au 5 décembre dans sa chambre universitaire avant de se débarrasser du corps, probablement dans le secteur de Dole.

Des photos de la jeune étudiante japonaise Narumi Kurosaki sur le bureau de l'avocate de la famille, avant le début du procès de Nicolas Zepeda devant la cour d'assises de la Haute-Saône, le 4 décembre 2023 à Vesoul ( AFP / Sebastien Bozon )

Il est également soupçonné d'avoir usurpé les comptes numériques de Narumi pour envoyer des messages à ses proches et faire croire qu'elle était en vie afin de retarder le lancement des recherches.

La traduction en japonais de certains de ces messages, très gênants pour l'accusé, ont occupé une bonne partie des débats lundi dernier, jour où M. Zepeda fêtait ses 33 ans.

En fin de première semaine, le policier responsable de l'enquête est également venu livrer un récit des investigations accablant pour l'accusé.

"On a mis à plat" pendant deux semaines "les éléments de la procédure" qu'il faut désormais "soumettre à Nicolas Zepeda" pour qu'il s'explique dessus, a expliqué à l'AFP Renaud Portejoie, chargé avec Sylvain Cormier de la défense du Chilien.

"On attend tous avec impatience de savoir ce qu'il va dire (...) Ca va être long, dense, éprouvant mais c'est indispensable", a ajouté l'avocat qui a déclaré lors des débats que son rôle n'était pas forcément de "ménager" son client, quitte à lui poser les questions "qui fâchent".

On ne peut pas "faire comme si les éléments à charge n'existaient pas, je préfère qu'on s'y confronte" afin que M. Zepeda "puisse apporter des éléments de réponse, satisfaisants ou non", a-t-il estimé.

La séquence promet d'être tendue, surtout après l'audience qui a clos jeudi la deuxième semaine de ce procès : les débats se sont achevés dans le chaos, après une crise de larmes de l'accusé qui venait d'affirmer avoir été agressé par un surveillant à la prison de Besançon. Sa plainte avait été classée début 2022.

- Médusée -

S'en est suivi un moment de grande confusion, dans une salle des assises médusée, avec une passe d'armes entre l'avocat général et les parents de Nicolas Zepeda.

La mère de Narumi Kurosaki (cà et ses deux autres filles avant le début du procès de Nicolas Zepeda, devant la cour d'assises de la Haute-Saône, le 4 décembre 2023 à Vesoul ( AFP / Sebastien Bozon )

L'incident s'est produit alors que ce dernier était interrogé sur sa personnalité : très prolixe sur son enfance, sa famille et ses études, sa parole s'est grippée au moment d'évoquer Narumi, avec laquelle il avait entamé une relation amoureuse début 2015.

Auparavant, la semaine avait connu des sommets d'émotion avec les témoignages déchirants de la mère et des soeurs de Narumi.

"Je ne te pardonnerai jamais Zepeda, ce grand menteur ne changera jamais!", lui avait asséné sa mère, Taeko Kurosaki.

En défense, Mes Portejoie et Cormier tentent de faire face, pointant notamment les "limites du dossier". Mardi, ils ont cherché à instiller le doute et à faire du dernier petit ami de l'étudiante, Arthur Del Picollo, un coupable bis. Mais le jeune homme de 28 ans, premier suspect mais vite mis hors de cause, leur a tenu tête.

Le verdict devrait intervenir jeudi.