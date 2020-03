Affaire Moussa Marega : la ridicule amende du Vitória Guimarães

Pour "le comportement incorrect " de ses supporters envers Moussa Marega, qui a été victime d'insultes racistes le 16 février, le Vitória Guimarães a été sanctionné d'une ridicule amende de 714 euros. Même si l'enquête se poursuit et devrait donner lieu à de nouvelles punitions, est-ce bien sérieux au regard de l'ampleur du problème ?

Affaire Marega : les précisions de la Fédé portugaise sur l'amende de 714 euros

"Non ! C'est beaucoup ! Je peux payer pour eux ?"

Via un communiqué dégainé en moins de 714 minutes, la Fédération portugaise a bien essayé de dédouaner la justice. Oui, à la suite des événements du 16 février lors de la rencontre l'opposant au FC Porto, le Vitória Guimarães a écopé d'une amende d'environ 18 000 euros grossièrement dispersés comme suit : 7 140 euros pour des dégâts matériels, 4 017 euros pour des fumigènes, 2 678 euros pour un échange de torches entre les fans des deux équipes... Mais non, les 714 euros infligés dont tout le monde parle "" envoyées à la tronche de Moussa Marega. Plutôt "" de quelques imbéciles, à savoir des propos vulgaires à destination du joueur.Différent ? Peut-être, même s'il reste à prouver que des insultes racistes ne font pas partie d'un comportement incorrect et doivent en être dissociées. Reste que dans cette réponse faite aux idiots ou aux vrais amoureux, aux victimes ou aux coupables, à ceux qui pratiquent le football ou à ceux qui le regardent, à ceux qui le font vivre ou à ceux qui le détruisent, le message envoyé est terrible. Certes, le Vitória devrait de nouveau être puni puisque l'enquête sur les actes racistes en tant que telle - ouverte le 18 février - poursuit son cours. Sauf que pour faire acte d'autorité et apporter une ferme réplique sans intransigeance, il est déjà presque trop tard.Il est déjà quasiment trop tard, parce que la nouvelle a déjà fait le tour du monde. Celle-ci, même biaisée ou incomplète, a produit son effet : celui qui est assez bête pour cracher sur un visage d'une couleur de peau qu'il ne trouve pas à son goût ne fera pas non plus l'effort de savoir ce qui est vrai ou non. Pour lui, la donne est désormais claire : des cris de singe, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com