Affaire Mila : retour sur dix jours de polémiques

C'est devenu « l'affaire Mila », du nom d'une jeune fille de 16 ans, originaire de la région lyonnaise. Il y a dix jours, l'adolescente envoie une vidéo sur son compte Instagram pour discuter en direct avec ses abonnés, comme elle en a l'habitude. Un jeune homme de confession musulmane lui fait alors des avances, elle le repousse. Mila revendique son homosexualité, ce qui lui vaut un « sale lesbienne » de l'individu. C'est dans ce contexte qu'elle se lance dans une diatribe antireligieuse. Depuis, Mila a reçu plusieurs menaces de mort et a déposé une plainte. Retour sur une affaire qui relance notamment le débat autour du blasphème.La vidéo « anti-islam »« Je déteste la religion [...], le Coran, il n'y a que de la haine là-dedans, l'islam, c'est de la merde, c'est ce que je pense. Je ne suis pas raciste, pas du tout. On ne peut pas être raciste envers une religion. J'ai dit ce que j'en pensais, vous n'allez pas me le faire regretter. Il y a encore des gens qui vont s'exciter, j'en ai clairement rien à foutre, je dis ce que je veux, ce que je pense. Votre religion, c'est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir.? » Voilà ce que déclare Mila depuis sa chambre, ce soir du 19 janvier. La vidéo est immédiatement enregistrée par plusieurs internautes, puis rediffusée massivement sur Twitter. La machine est lancée.Insultes et menacesLa jeune fille devient alors la cible de milliers de messages...