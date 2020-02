Affaire Mila : « Qu'elle ne compte pas sur nous ! »

Villefontaine, 19 000 habitants, n'est pas une ville connue. C'est d'ailleurs à peine une ville : Lyon est tout proche, mais on est par endroits presque à la campagne. Il y a le vieux village, en haut de la colline, avec son église, son ancienne mairie, des maisons de maître et des fermes autour. Et puis, au bas, des immeubles par blocs, des lotissements, beaucoup de parkings : la « ville nouvelle », sortie de terre dans les années 1970 et dont le centre souffre un peu. Il y a un grand casino et des kebabs, une ou deux pharmacies, une ou deux boucheries hallal. Villefontaine, en somme, est une ville simple, et se serait passé de la notoriété que lui vaut « l'affaire Mila » ? « mais si, tu sais, on l'a vue à la télé », dit à sa collègue une employée municipale. La jeune fille de 16 ans menacée de mort après avoir injurié l'islam et toutes les religions était scolarisée ici, au lycée Léonard-de-Vinci ? un grand lycée de 1 400 élèves, bâti à flanc de coteau.Lire aussi Affaire Mila : « J'ai voulu blasphémer »« Sa famille n'est pas domiciliée à Villefontaine, il faut se rapprocher de la gendarmerie », dit-on à l'hôtel de ville. Monsieur le maire ne souhaite pas s'exprimer. Le lycée non plus, où l'on a prudemment conseillé aux élèves de ne pas répondre aux journalistes, le temps que les choses s'apaisent ? « ?La pauvre proviseure, on peut la comprendre : elle est arrivée en septembre et a déjà eu...