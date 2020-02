Affaire Mila : "J'ai voulu simplement blasphémer"

Seize jours après le début de la polémique, Mila, la jeune fille de 16 ans qui a critiqué l'islam sur les réseaux sociaux, s'est exprimée publiquement pour la première fois. Une interview accordée à Quotidien, l'émission de TMC, dans laquelle, elle précise ne pas regretter ses propos et défend le droit au blasphème. La lycéenne, qui a reçu de très nombreuses menaces et insultes a toutefois présenté ses excuses à ceux qui pratiquent "leur religion en paix". Tout commence le 18 janvier dernier. Ce jour-là, Mila, une jeune adolescente originaire de la région de Lyon réalise un live sur son compte Instagram. Après avoir évoqué son homosexualité, elle fait face à des insultes de la part d'un jeune musulman qui la traite de "sale lesbienne", "sale pute" ou encore "sale raciste". Surtout, Mila explique avoir été attaquée ce jour-là "au nom d'Allah". C'est ce qui va déclencher le début de sa diatribe anti-islam. Dans une vidéo publiée ultérieurement, elle juge alors que "votre religion c'est de la merde, votre Dieu je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci au revoir". Mais, cette séquence va vite déborder de son propre compte Instagram. Enregistrée et rediffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo provoque l'ire d'internautes qui lui envoient alors des milliers de messages d'insultes et de menaces. "J'ai du mal à croire que je suis dans cette situation. Je n'aurais jamais pensé que les choses puissent prendre une ampleur...