Affaire Matzneff : Bernard Pivot exprime ses regrets

Bernard Pivot brise le silence. Dans Le Journal du dimanche (JDD), celui qui présentait Apostrophe revient sur l'invitation de l'écrivain Gabriel Matzneff en 1990 dans l'émission télévisée. Si à l'époque l'intervention de Gabriel Matzneff, alors interrogé sur ses pratiques, n'avait pas suscité plus de réactions que cela (à l'exception notable de la Canadienne Denise Bombardier), l'extrait a récemment été ressorti alors que l'écrivain se retrouve sur le devant de la scène avec la publication jeudi de Consentement, chez Grasset. Un livre de Vanessa Springora dans lequel celle qui accuse Gabriel Matzneff de pédophilie évoque les agissements dont elle a été victime pendant son adolescence.Lire aussi Vanessa Springora : un « Consentement » sous empriseUne autre époque ?Aujourd'hui, Bernard Pivot regrette de ne pas avoir eu « les mots qu'il fallait » à l'époque. « Après Mai 68 dont le slogan majeur était il est interdit d'interdire, des livres comme ceux de Gabriel Matzneff ont été publiés sans que la justice n'intervienne, sans même que les associations de défense de l'enfance et de la famille ne protestent », rappelle toutefois le journaliste, qui n'hésite pas à dénoncer les dérives qu'il y a pu avoir par le passé, évoquant notamment le cas de trois hommes « emprisonnés pour avoir eu des relations sexuelles avec de jeunes adolescents » et pour lesquels « les plus grands écrivains de l'époque » n'avaient pas...