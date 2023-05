Affaire Maddie: fin des fouilles dans le sud du Portugal

Les enquêteurs de la police judiciaire portugaise quittent le camp de base situé près du barrage d'Arade, le 25 mai 2023 à Silves ( AFP / FILIPE AMORIM )

La police portugaise a annoncé avoir mis fin jeudi aux fouilles menées depuis mardi près d'un lac au sud du Portugal, à la demande des autorités allemandes, dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la petite Madeleine McCann en 2007.

La police judiciaire a précisé dans un communiqué que "le matériel recueilli sera remis aux autorités allemandes", lesquelles affirment depuis 2020 avoir la conviction que la fillette britannique est morte et soupçonnent un agresseur sexuel multirécidiviste allemand déjà incarcéré dans son pays pour un viol au Portugal.

La police n'a pas donné de précisions sur les éléments collectés ni sur le but de l'opération menée avec la participation d'enquêteurs allemands et britanniques, à proximité des berges d'une retenue d'eau située à Silves, commune de la touristique région de l'Algarve.

Peu avant de fêter son quatrième anniversaire, Madeleine McCann a disparu le 3 mai 2007 de la chambre d'un complexe hôtelier de Praia da Luz, petite station balnéaire de l'Algarve où elle passait des vacances avec sa famille, pendant que ses parents dînaient avec des amis dans un restaurant voisin.

La disparition de la fillette britannique a donné lieu à une exceptionnelle campagne internationale menée par Kate et Gerry McCann pour essayer de la retrouver, et reste une des grandes énigmes criminelles des dernières années.

La région du barrage d'Arade, située à une cinquantaine de kilomètres du lieu de la disparition de "Maddie", avait déjà été ratissée en 2008, y compris par des plongeurs qui n'avaient trouvé que des restes d'animaux.

Selon les médias locaux, le suspect allemand s'y rendait régulièrement et aurait décrit l'endroit comme son "petit paradis".

Des fouilles ont démarré le 23 mai 2023 sur les berges du lac du barrage d'Arade, dans le sud du Portugal, à une cinquantaine de kilomètres du lieu de la disparition de Maddie en 2007, dans la station balnéaire de Praia da Luz ( AFP / STF )

Cet homme, qui purge une peine de prison en Allemagne pour le viol d'une Américaine âgée de 72 ans en 2005 au Portugal, a été identifié en 2020 par les enquêteurs allemands comme étant Christian Brueckner, un pédophile multirécidiviste aujourd'hui âgé de 46 ans et ayant vécu plusieurs années en Algarve.

Entre mardi et jeudi, les enquêteurs ont arpenté la zone des fouilles en se servant de chiens, d'un drone et d'une débroussailleuse à chenilles. Certaines portions du terrain ont été passées au peigne fin à l'aide de sondes, de pelles et de râteaux.

D’après les médias locaux, les enquêteurs auraient recueilli depuis le début des fouilles des échantillons de terre et rassemblé plusieurs lambeaux de tissu trouvés sur place.

Opération de recherches dans l'enquête sur la disparition de la petite Madeleine McCann, le 25 mai 2023 à Silves, au Portugal ( AFP / FILIPE AMORIM )

Toujours d'après la presse locale, les policiers auraient été à la recherche d'une couverture rose ou du pyjama que portait Maddie le soir de sa disparition.

D’après l’hebdomadaire portugais Expresso, c’est le témoignage d'un informateur "considéré comme très crédible" par les enquêteurs allemands qui les a amené à s’intéresser de nouveau à cet endroit.