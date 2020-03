Affaire Le Scouarnec : deux confrères du chirurgien avaient été condamnés

Y a-t-il encore beaucoup de choses à découvrir dans l'affaire Le Scouarnec ? Le chirurgien est soupçonné d'avoir agressé, pendant trente ans de carrière, au moins 349 enfants dans une dizaine d'hôpitaux. Son procès pour viols et agressions sexuelles sur quatre mineures aura lieu à partir du 13 mars. Si les découvertes quant à la personnalité de ce chirurgien désormais à la retraite se sont multipliées depuis les premières révélations, ce sont désormais, depuis le jeudi 5 mars, d'autres médecins qui attirent l'attention. Selon les informations de France Info et de la cellule investigation de Radio France, deux médecins ayant croisé la route de Joël Le Scouarnec, l'un exerçant à Quimperlé, dans le Finistère, l'autre à Jonzac, en Charente-Maritime, ont été condamnés pour des crimes ou délits sexuels.Lire aussi Le Scouarnec : étudiant brillant, mari délaissé, chirurgien et pédophileLe premier a côtoyé Joël Le Scouarnec à l'hôpital de Jonzac, dernier établissement du chirurgien pédocriminel. Selon France Info, il s'agirait d'un anesthésiste encore en exercice au même endroit, condamné en 2008 à trois mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques. Malgré sa condamnation, la justice ne lui a pas interdit la pratique de la médecine. Près de dix ans plus tard, en 2017, l'anesthésiste est contacté par les gendarmes qui viennent d'arrêter Joël Le Scouarnec et ont fait la découverte de trois...