Affaire Khashoggi : des proches de Ben Salmane inculpés en Turquie

Au total, vingt ressortissants de l'Arabie saoudite ont été inculpés mercredi 25 mars par la Turquie, dans l'affaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Dans l'acte d'accusation présenté par le bureau du procureur général d'Istanbul, deux proches du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (dit « MBS »), l'ex-conseiller Saoud al-Qahtani et l'ancien numéro deux du renseignement le général Ahmed al-Assiri sont identifiés comme les commanditaires du meurtre. Ces suspects risquent la prison à vie.

Khashoggi, un collaborateur du Washington Post et critique du régime saoudien après en avoir été proche, a été assassiné et son corps découpé en morceaux en octobre 2018 dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, où il s'était rendu pour récupérer un document. Ce meurtre a plongé l'Arabie saoudite dans l'une de ses pires crises diplomatiques et a terni l'image du prince héritier Mohammed ben Salmane, désigné par des responsables turcs et américains comme le commanditaire du meurtre.

Des condamnations en Arabie Saoudite

Selon la Turquie, Khashoggi a été étranglé, puis son corps a été démembré. Les restes de l'éditorialiste de 59 ans n'ont jamais été retrouvés. Après avoir nié l'assassinat, puis avancé plusieurs versions contradictoires, les autorités de Riyad ont affirmé qu'il avait

