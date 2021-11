Affaire Hulot: Jadot promet l'"impunité zéro" contre "les mecs qui se pensent puissants"

Le candidat d'EELV à la présidentielle de 2022 Yannick Jadot en visite dans une usine textile à Troyes, le 4 novembre 2021 ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Le candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot a promis lundi l'"impunité zéro" contre les "mecs qui se pensent puissants" et contraignent des femmes, alors que sa campagne est parasitée par l'affaire Hulot.

Son directeur de campagne Mounir Satouri avait annoncé samedi à l'AFP la décision de mettre "en retrait" le porte-parole Matthieu Orphelin, un proche de Nicolas Hulot, ex-animateur vedette et ex-ministre accusé de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Il s'agit selon les dirigeants d'EELV de lui permettre de mener librement sa communication, et d'éviter que la campagne de Yannick Jadot ne soit perturbée.

Mais cette décision provoque une passe d'armes en interne, entre la direction d'EELV et Matthieu Orphelin, qui met cette mise à l'écart sur le compte de divergences stratégiques avec le candidat.

"Matthieu Orphelin n'est évidemment pas responsable des agressions sexuelles de Nicolas Hulot, mais à partir du moment où il va être interrogé sur ce sujet-là (en tant que proche, NDLR), il doit reprendre sa liberté de parole, porter sa propre parole, et ne peut plus être porteur de ma parole", a insisté Yannick Jadot sur RTL lundi.

Il a nié pour sa part avoir été au courant de possibles agressions de Nicolas Hulot - que M. Hulot nie-, rappelant qu'un livre de la journaliste Bérengère Bonte en 2010 évoquait de simples "infidélités".

A cinq mois de la présidentielle, Yannick Jadot a dit vouloir agir contre les "Nicolas Hulot qu'on trouve partout". S'il était élu, "ce sera impunité zéro parce que nous créerons les conditions d'un changement de vision pour sortir de ces logiques où des mecs qui se pensent puissants arrivent en permanence à contraindre, et où les femmes n'arrivent pas à parler".

Sur Public Sénat, le secrétaire national d'EELV Julien Bayou a réaffirmé que personne au sein du parti n'avait eu connaissance de possibles agressions de Nicolas Hulot.

Matthieu Orphelin a de son côté réaffirmé dans un tweet ignorer les "attitudes violentes de Nicolas Hulot" et a redit son "soutien total" aux femmes qui ont témoigné.

Quant à de possibles divergences stratégiques de Matthieu Orphelin avec Yannick Jadot, Julien Bayou a assuré que c'était "faux: je l'ai vu en début de semaine (dernière, NDLR), il était très content", a-t-il assuré, évoquant une manoeuvre de "diversion" de la part de M. Orphelin.

