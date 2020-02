Affaire Griveaux : Piotr Pavlenski a demandé au "gilet jaune" Maxime Nicolle de diffuser les vidéos

L'activiste russe a rencontré la figure des "gilets jaunes" en janvier pour lui demander de l'aide. Ce dernier a refusé.

L'activiste russe Piotr Pavlenski lors d'une conférence de presse, le 22 février 2020. ( AFP / MARTIN BUREAU )

En janvier, quelques semaines avant le lancement concret de son site porno-politique, Piotr Pavlenski , mis en examen dans le cadre du scandale ayant poussé Benjamin Griveaux à renoncer à la mairie de Paris, a rencontré l'avocat Juan Branco et une des figures des "gilets jaunes" Maxime Nicolle, a raconté l'activiste russe lors d'un entretien à France Inter diffusé lundi 24 février.

"Je leur ai dit que j'avais quelques 'documents', à caractère pornographique, mais qu'on ne voyait pas de visage. Je voulais savoir comment faire pour que les gens me croient quand même. Juan m'a dit que je devais comprendre que ça pouvait poser des problèmes juridiques. J'ai répondu : 'T'inquiète pas, s'il y a des problèmes juridiques c'est pas très grave'", a raconté l'artiste russe. Au cours de cette rencontre, Piotr Pavlenski a également demandé à Maxime Nicolle "s'il pouvait (l')aider à diffuser des contenus". Le "gilet jaune" a refusé mais "a dit qu'il pourrait peut-être diffuser l'adresse du site Internet", a indiqué le Russe.

Pourtant, dès les 13 et 14 février, les vidéos sont partagées très vite sur les groupes Facebook de "gilets jaunes". "Après, ce sont les gens qui s'en emparent. En général, quand je commence à expliquer mes projets, les gens prennent leurs distances. Maxime aussi ! Chaque fois que je veux créer quelque chose, les gens prennent leurs distances, et puis quand c'est fait, ils voient ce que j'ai fait et ils me soutiennent", a commenté l'activiste russe.

L'activiste veut relancer son site "Pornopolitique"

Piotr Pavlenski ne regrette rien. Se revendiquant comme "un artiste politique voulant éclairer les consciences et les électeurs", le Russe assure vouloir poursuivre son action et relancer son site "Pornopolitique", bloqué le 15 février au lendemain de la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux. "Bien sûr que je veux continuer ! Et que ce projet aboutisse, et se développe, parce que c'est vraiment utile pour les gens !", assure-t-il.

Selon BFMTV, Alexandra de Taddeo, la compagne de Piotr Pavlenski, a affirmé qu'elle avait reçu au total "entre 5 et 10 vidéos de Griveaux" et qu'elle en avait enregistré quatre. Piotr Pavlenski, qui a expliqué avoir "volé" les vidéos "dans l'ordinateur" de sa compagne, assure ne pas avoir l'intention d'en diffuser d'autres. "Ce que j'ai publié, ça suffit", a-t-il estimé. Le Russe a réaffirmé avoir publié les vidéos parce que le candidat LREM avait "parlé aux électeurs de sa famille" comme d'un modèle, tout en écrivant que "sa famille était une prison" dans des SMS envoyés à Alexandra de Taddeo, laquelle aurait confié à Piotr Pavlenski avoir eu une liaison avec le député de Paris.

L'activiste ainsi que sa compagne ont été mis en examen mardi pour "atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel" et "diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement ou par elle-même". Ils ont tous deux été placés sous contrôle judiciaire , qui leur interdit d'entrer en contact l'un avec l'autre, mais ils ont échangé des déclarations d'amour via des déclarations de leurs avocats à la presse.