Affaire Griveaux : Pavlenski peut-il perdre son statut de réfugié ?

Piotr Pavlenski, l'activiste russe qui a reconnu avoir diffusé des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, pourrait-il perdre le statut de réfugié dont il bénéficie en France ? C'est ce qu'ont réclamé certaines personnalités politiques depuis que l'affaire a éclaté. Dans un premier temps, le ministère de l'Intérieur a écarté cette possibilité. Mais, interrogé sur France Inter, Christophe Castaner estime que son statut pourrait être remis en cause à l'issue de la procédure judiciaire en cours.Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo ont été placés sous contrôle judiciaire après leur mise en examen, mardi, pour « atteinte à l'intimité de la vie privée » et « diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement » à caractère sexuel. L'affaire a aussi forcé Benjamin Griveaux à jeter l'éponge dans la bataille des municipales à Paris. Des voix, à l'instar du député LREM de l'Eure Bruno Questel, ont demandé que l'artiste soit déchu du statut de réfugié qu'il a obtenu en 2017.Des propos auxquels semble faire écho Christophe Castaner. « Ce que j'attends de quelqu'un que l'on protège dans le cadre d'un statut de réfugié politique, c'est qu'effectivement il soit un citoyen exemplaire », explique le ministre. Or il estime que Piotr Pavlenski n'était « pas non plus [exemplaire] dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, où il a poignardé deux personnes, dont une au visage, avec 12 points de suture,...