Affaire Grégory: que sont devenus les principaux protagonistes ?

Jean-Marie et Christine Villemin arrivent au tribunal de Dijon, le 4 juillet 1989 ( AFP / GERARD CERLES )

Ils ont été les protagonistes de l'affaire Grégory Villemin, enfant de quatre ans dont le corps a été retrouvé sans vie dans la Vologne, à Docelles (Vosges), le 16 octobre 1984. Voici ce qu'ils sont devenus, 40 ans plus tard.

. Jean-Marie et Christine Villemin, parents de Grégory

Les époux Villemin ont emménagé en région parisienne après la libération de Jean-Marie, emprisonné après l'assassinat de son cousin Bernard Laroche, qu'il croyait être le meurtrier de Grégory. Ils ont trois enfants et sont grands-parents.

"Ils ont d'autres enfants, adultes, enseignants et avec des enfants", a indiqué à l'AFP l'un de leurs avocats, François Saint-Pierre. "Ils ont travaillé, mené leur vie, mais sont extrêmement soucieux de leur anonymat."

Ils ne sont plus apparus dans les médias depuis un passage à la télévision en 1994.

Jean-Marie Villemin, 66 ans, est à la retraite. En 1984, il était contremaître dans l'usine d'un sous-traitant automobile. Lors de son procès en 1993, il se présentait comme technicien de laboratoire. A sa sortie de prison, son entreprise accepte de l'employer sur un autre site, en banlieue parisienne, où le couple s'installe dans une HLM, avec pour tout mobilier un matelas au sol.

Christine Villemin, 64 ans, travaille toujours, à Paris. Au début de l'affaire, elle avait été désignée comme possible "corbeau" par des graphologues. Elle a été inculpée et brièvement emprisonnée à l'été 1985, avant d'être mise hors de cause.

Jean-Marie Villemin vient d'écrire la préface d'un roman graphique, "Grégory" (Les Arènes), qui évoque l'affaire sous le prisme de son procès en 1993. Il y raconte combien le couple a "souffert de la médiatisation" de cette "tragédie".

Mari et femme se sont "reconstruits" loin des Vosges et sont des "parents et grands-parents heureux", dit à l'AFP Laurent Beccaria, patron de la maison d'édition Les Arènes. "Ils sont une famille normale."

. Marie-Ange, femme de Bernard Laroche

Marie-Ange Laroche, la veuve de Bernard Laroche, assassiné en mars 1985 par son cousin Jean-Marie Villemin, embrasse son fils Jean-Bernard né la veille, le 8 décembre 1985 ( AFP / )

"Marie-Ange Laroche va très mal. Depuis le 29 mars 1985, date de l'assassinat de Bernard Laroche, elle n'a jamais pu faire son deuil, puisqu'à intervalles réguliers, il y a une réouverture (de l'enquête) soi-disant décisive et qui montre du doigt son mari comme étant l'éventuel coupable", déclare à l'AFP son avocat, Gérard Welzer.

Agée de 67 ans, elle vit toujours dans la vallée de la Vologne, où elle a travaillé dans un établissement public. Mme Laroche déclarait en 2017 que sa vie était "foutue" après avoir été "trainée dans la boue, détruite, salie". Elle a quatre enfants, dont deux de Bernard Laroche.

. Murielle Bolle, petite soeur de Marie-Ange Laroche

Murielle Bolle est entourée de gendarmes le 7 novembre 1984 à Lépanges-sur-Vologne, dans les Vosges ( AFP / JEAN-CLAUDE DELMAS )

Murielle Bolle a joué un rôle central dans cette affaire, racontant dans un premier temps avoir été au côté de Bernard Laroche lors de l'enlèvement de Grégory, avant de se rétracter. Elle n'a cessé depuis de clamer l'innocence de son beau-frère. Elle est mise en examen en 2017 pour "enlèvement suivi de mort" et emprisonnée durant 38 jours. Mais cette mise en examen est invalidée pour vice de procédure l'année suivante. Agée de 55 ans, elle vit toujours dans les Vosges. Elle a eu trois garçons et est grand-mère. Elle a publié en 2018 "Briser le silence", pour raconter son histoire.

. Le juge Jean-Michel Lambert

Le juge Jean-Michel Lambert (au centre) et l'avocat des époux Villemin Thierry Moser (2e en partant de la droite) participent, le 30 octobre 1985, à Lépanges-sur-Vologne, dans les Vosges, à la reconstitution de l'assassinat de Grégory Villemin ( AFP / PATRICK HERTZOG )

Surnommé "le petit juge", Jean-Michel Lambert avait 32 ans lorsqu'il est devenu le premier magistrat chargé d'instruire l'affaire. Seul juge d'instruction à Epinal, c'était son premier poste. Accusé d'avoir bâclé l'enquête, il s'est suicidé le 11 juillet 2017, à 65 ans. Il a rédigé 11 livres, dont un baptisé "De combien d'injustices suis-je coupable", dans lequel il évoquait "la complexité de l'œuvre de justice".

. Le capitaine de gendarmerie Etienne Sesmat

Le capitaine de gendarmerie Etienne Sesmat arrive au tribunal d'Epinal le 3 mai 1985 ( AFP / Marcel MOCHET )

Premier enquêteur à intervenir sur l'affaire, le capitaine Etienne Sesmat a quitté la gendarmerie en 2006 "pour être libéré" de son devoir de réserve. Il publie la même année un livre, "Les deux affaires Grégory", republié en version augmentée à l'occasion des 40 ans du début de l'affaire. Après 12 ans en tant que directeur sécurité de la Régie des transports de Marseille, il prend sa retraite en 2018. A 70 ans, il est actuellement conseiller municipal, en charge notamment de la sécurité, à Collioure (Pyrénées-Orientales), et donne régulièrement des conférences sur l'affaire Grégory.