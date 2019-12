Affaire Grégory : la veuve du juge Lambert en colère contre le docu Netflix

Animée par la colère, celle qui a partagé la vie de feu « le petit juge » sort du silence. Accusé par beaucoup d'être le principal artisan d'un mystère qui aurait dû prendre fin depuis longtemps, le juge Lambert, le premier à instruire l'affaire de la mort du petit Grégory Villemin (de 1984 à 1986), est, comme à chaque nouveau livre ou documentaire, au c?ur des débats. Deux ans après son suicide, ce nouveau récit raconté sur Netflix connaît un véritable succès et même un retentissement international chez les amateurs de « cold cases ».Lire aussi Affaire Grégory : les remords sélectifs du juge LambertVoilà pourquoi Nicole Lambert, excédée par le traitement réservé au travail de son mari dans le documentaire, intervient ce dimanche dans les colonnes du Parisien. « Ce sont les événements qui m'y poussent, et la colère qui nous anime, moi et ma fille, explique-t-elle dans un grand entretien. Ce documentaire, très scénarisé, donne une vision partiale de cette affaire et attise une haine dangereuse. C'est un grand déballage d'inepties mensongères, absurdes, blessantes et diffamantes. Cela fait trente-cinq ans que l'honneur de mon mari est sali, mais maintenant qu'il n'est plus là, ma fille et moi sommes en première ligne? Tous ces mots nous font l'effet d'une dose d'arsenic administrée de façon récurrente et rendent notre deuil impossible. »« Ce monsieur a la mémoire très courte? »Concrètement, Nicole Lambert...