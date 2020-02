Affaire Garcia : ce que les clowns en pensent

Mercredi, quelques heures avant que son équipe n'écrabouille la Juventus 1 à 0, l'Olympique Lyonnais a officiellement déclaré ouverte la chasse à ses vilains supporters sur les réseaux sociaux. Leur crime ? Partager massivement, depuis quelques jours, des photos de Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas grimés en clowns. Mais est-ce que "clown" est vraiment une insulte ? La parole est à la profession.

"Je pense surtout que les clowns n'en n'ont rien à cirer de cette histoire-là. Je vous le dis, je serais ravi qu'on me traite de clown !"Christian Pélissier

, clown à Paris., clown à Paris n'ayant, a priori, aucun lien avec Sepp., professeur de clown au Bouffon Théâtre, doubleur historique du Capitaine Haddock, Mojo Jojo et autres.Clown, bouffon, ce n'est pas la pire insulte, ça ne me choque pas plus que ça. L'insulte est rentrée dans le langage populaire, mais c'était à l'époque du clown de cirque, très caricatural. Aujourd'hui il y a des clowns modernes, fins, légers, très futés. Notre métier premier, c'est de donner le sourire, c'est ça qui me motive. Quand j'interviens auprès d'enfants malades, d'handicapés, d'autistes, dans les hôpitaux, ou dans les maisons de retraite... Il faut y aller, quand même. Les gens qui utilisent "clown" comme insulte, qu'ils viennent voir ce qu'on fait vraiment dans des lieux où la société ne va plus beaucoup. Si on ne le fait pas, qui y va ?Traiter quelqu'un de clown, c'est un argument enfantin voire infantile, un manque d'imagination, une faillite du langage. C'est lui adresser une critique au fond assez facile à contrer car pas très rationnelle... Moi, je ne veux surtout pas me sentir humilié ou visé, ce n'est pas bien grave à la limite. Un peu de ridicule ne tue pas. Un clown fait le guignol,