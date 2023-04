Affaire Galtier: le PSG "soutient" son entraîneur, "profondément choqué"

L'entraîneur du Paris SG Christophe Galtier, accusé d'avoir tenu des propos raciste lorsqu'il dirigeait Nice, le 14 avril 2023 lors d'une conférence de presse. ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, accusé d'avoir eu des propos discriminatoires lors de son passage à l'OGC Nice, a reçu vendredi le "soutien" du club de la capitale, affirmant être "profondément choqué", lors d'une conférence de presse tenue à la veille du match contre Lens en Ligue 1.

"Je suis profondément choqué par les propos que l'on mon prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurtent au plus profond de mon humanité", a réagi le coach.

"Le club soutient Christophe Galtier et souhaite que la vérité soit établie par la justice", avait expliqué l'attaché de presse du club juste avant la prise de parole de Galtier.

Dans un courrier électronique adressé en fin de saison dernière à la direction du club niçois et révélé mardi par le journaliste indépendant Romain Molina puis par RMC, que l'AFP n'a pas pu authentifier, l'ancien directeur de l'OGC Nice Julien Fournier a notamment rapporté ces propos attribués à Christophe Galtier: "+Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l’équipe" et +Il m'a fait état de sa volonté de changer en profondeur l’équipe en précisant aussi qu'il voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans+".

L'entraîneur du Paris SG Christophe Galtier, accusé d'avoir tenu des propos raciste lorsqu'il dirigeait Nice, dirige l'entraînement le 14 avril 2023. ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Une enquête préliminaire par le parquet de Nice a été ouverte pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion".

"Je suis un enfant des cités HLM élevé dans la mixité, élevé dans le respect de l'autre quels que soient son origine, sa couleur, sa religion, a poursuivi Christophe Galtier. Toute ma vie d'homme a été dictée par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres, je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte".

Le PSG joue un match important dans sa course au titre samedi contre Lens, son dauphin à six points. Cette nouvelle affaire extra-sportive intervient en pleine préparation de cette rencontre.

"Je n'ai pas parlé avec mes joueurs de ce sujet mais il m'ont renvoyé la meilleure des réponses avec l'investissement total lors des séances d'entraînement", a précisé Galtier.

"Ça a été difficile, très dur, bien évidemment, a-t-il ajouté. Je me suis réfugié dans le travail. Vous dire que c'est agréable, non. Mais les moments passés avec les joueurs m'ont permis d'évacuer et d'oublier tout ce qui était dit."