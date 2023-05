information fournie par So Foot • 15/05/2023 à 11:05

Affaire Galtier : « Ça me perturbe que les gens concernés ne parlent pas », avoue Khephren Thuram

Le calme plat, mais pas de quoi y mettre un terme.

Non, l’affaire Galtier ne laisse pas indifférents les joueurs de l’OGC Nice. Khephren Thuram, dans une interview diffusée ce dimanche soir dans l’émission Canal Football Club , n’a pas caché être touché par ces polémiques, en tant qu’homme de couleur noire. Il a par ailleurs invité les membres du club détenant des informations concernant d’éventuels propos racistes à s’exprimer : « Je pense qu’il y a des gens au club qui sont bien placés pour savoir ce qu’il s’est exactement passé. Je pense que ces gens-là devraient parler pour clarifier tout ce qu’on entend, ça me touche énormément, ça me perturbe que les gens concernés ne parlent pas pour que la vérité sorte. » …

MLM pour SOFOOT.com