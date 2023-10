Affaire des paris sportifs en Italie : grosse cote, gros gain, grosses emmerdes

Foto Fabio Ferrari/LaPresse 12 Settembre 2023 - Milano, Italia - sport, calcio - Italia Vs Ucraina - Qualificazioni Euro 2024 - Group C - Stadio Giuseppe Meazza San Siro.Nella foto: Nicolo Zaniolo (Italy) September 12, 2023 Milan, Italy - sport, soccer - Italy Vs Ukraine - European Qualifiers 2024 - Group C - Giuseppe Meazza San Siro Stadium.In the pic: Nicolo Zaniolo (Italy) - Photo by Icon sport

Depuis quelques jours, le football italien fait face à un nouveau scandale : les paris sportifs. Si pour le moment, seuls les noms de Fagioli, Zaniolo et Tonali sont sortis, le phénomène pourrait bel et bien prendre de l’ampleur dans les prochaines heures.

Fabrizio Corona. En quelques heures, ce mannequin/show man/agent de star est devenu le paria du football italien. « Je suis simplement une personne informée des faits » , aime-t-il rappeler sur ses réseaux sociaux. Mercredi dernier, une première bombe explose sur la planète Calcio. À travers une story postée sur Instagram, le playboy de 49 ans, par ailleurs ancien compagnon de Belén Rodriguez, avance que Nicolò Fagioli, milieu de terrain de la Juve, est mouillé dans une affaire de paris sportifs sur des sites illégaux. En parallèle, le parquet de Turin mène déjà l’enquête depuis plusieurs mois à ce sujet, et les révélations faites par Corona permettent d’accélérer les choses. Le mercredi matin à l’aube, Fagioli voit débarquer chez lui une dizaine d’enquêteurs. L’international italien est accusé de paris sportifs sur des sites illégaux, qui lui ont permis de ne pas avoir à décliner son identité. Si sur le terrain, Fagioli est serein face à la pression, ce n’est pas le cas face aux enquêteurs. Il avoue avoir parié à plusieurs reprises sur différents matchs, pour un montant qui s’élèverait à une centaine de milliers d’euros. Le parquet de la Fédé italienne et son procureur Giuseppe Chinè, en coopération avec le parquet de Turin, se chargent immédiatement de l’affaire. Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises.

« S’ils étaient innocents, ils n’auraient pas quitté le rassemblement »

Entre temps, Fabrizio Corona – qui travaille par ailleurs avec les enquêteurs en leur fournissant certaines informations et certaines preuves – lâche une deuxième bombe, moins de 24 heures avant la première. Cette fois-ci, ce sont deux nouveaux internationaux qui sont accusés de paris sportifs sur des sites illégaux : Sandro Tonali et Nicolò Zaniolo. Ça tombe bien, les deux milieux de terrain se trouvent à Coverciano, en rassemblement avec la Nazionale . Aux alentours de 18 heures ce jeudi, les Carabinieri et les enquêteurs débarquent au centre du football italien. Tonali et Zaniolo sont immédiatement interrogés, sous le regard de Gianluigi Buffon, présent en tant que chef de la délégation.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com