Affaire Delon: perquisition chez Hiromi Rollin, entendue pendant six heures

Alain Delon à l'occasion du 72e Festival de Cannes, le 19 mai 2019 ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Visée par deux plaintes des enfants d'Alain Delon pour harcèlement moral qu'elle conteste, Hiromi Rollin, "dame de compagnie" de la star de cinéma, a vu son domicile en banlieue parisienne perquisitionné mercredi matin et a été entendue pendant six heures à Montargis (Loiret).

Mercredi matin, des gendarmes de la section de recherches d'Orléans, avec le concours de la brigade de recherches de Montargis, ont perquisitionné le domicile de Mme Rollin, situé à Suresnes (Hauts-de-Seine), selon une source proche de l'enquête, confirmant une information du journal Le Parisien.

Hiromi Rollin a ensuite été entendue à Montargis par les enquêteurs "dans le cadre d’une audition libre", a indiqué son avocat Me Yassine Bouzrou dans la soirée.

"Son audition est intervenue à sa demande. Cette audition a duré 6 heures car Mme Rollin tenait à s'exprimer sur toutes les accusations portées à son encontre et à apporter aux enquêteurs tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité", a réagi Me Bouzrou dans un communiqué.

"Ce matin, une perquisition prévue depuis plusieurs jours a été réalisée à son domicile, avec son assentiment. L'enquête se poursuit et à ce jour Mme Rollin n’est aucunement poursuivie pour les faits dénoncés par certains membres de la famille Delon", a insisté le conseil parisien.

Qualifiée de "dame de compagnie" d'Alain Delon par la famille de l'acteur, Hiromi Rollin a fait l'objet d'une première plainte le 5 juillet déposée par les trois enfants Anouchka, Alain-Fabien et Anthony Delon auprès du parquet de Montargis, dans le Loiret, où l'acteur possède une propriété à Douchy-Montcorbon.

Les enfants dénoncent "l'attitude dénigrante et agressive" de cette femme à l'encontre d'Alain Delon et de ses enfants, ainsi que "ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de celui-ci", selon un communiqué du procureur de la République de Montargis début juillet, précisant que "par déclaration signée", la légende du cinéma "s'associait" à la plainte.

Anthony Delon a également déposé de son côté une deuxième plainte notamment pour "violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral", avait-il annoncé à l'AFP, évoquant "des faits établis sur un an et demi".

Selon l'avocat des enfants Delon, Me Christophe Ayela, Mme Rollin "se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse" envers l'acteur "depuis l’accident cardio-vasculaire" de celui-ci en 2019.

Une enquête préliminaire a été ouverte le 6 juillet.

-"Relation intime"-

Hiromi Rollin, expulsée le 5 juillet de la grande demeure de l'acteur à Douchy-Montcorbon, acquise dans les années 1970, a écrit au procureur de la République de Montargis pour contester les accusations portées contre elle. Elle a également déposé une plainte le 7 juillet, demandant aussi l'ouverture d'une information judiciaire.

Alain Delon avait présenté en 2021, Mme Rollin comme sa "compagne japonaise" dans un documentaire sur TV5 Monde et louait sa présence "tout au long de (sa) convalescence". Elle a été aperçue à ses côtés lors des obsèques de son complice de cinéma, Jean-Paul Belmondo, en septembre 2021 et l'a accompagné au printemps à l'avant-première d'un film de son fils Alain-Fabien.

La sexagénaire, qui a travaillé comme assistante à la réalisation pour plusieurs films dans les années 1980 et 1990, a présenté sa version des faits dans un documents de 39 pages envoyé au procureur de Montargis et que l'AFP a pu consulter.

Elle y réfute le terme "dame de compagnie", évoquant plutôt "une relation intime" avec l'acteur rencontré en 1989 lors du tournage d'un film. Elle explique notamment s'être installée dans la propriété loirétaine en 2006 pour "une vie de couple".

Hiromi Rollin assure également que les enfants de la star n'ont "jamais accepté l'existence de (leur) relation amoureuse".

Icône du 7e art, avec des films comme "Le guépard", "La piscine" et "Le samouraï", Alain Delon s'est fait rarissime au cinéma depuis la fin des années 1990. Il était revenu goûter aux lumières du tapis rouge à Cannes en 2019 pour recevoir une Palme d'or d'honneur.