Affaire Delevoye : une semaine de révélations en cinq épisodes

Semaine difficile pour Jean-Paul Delevoye. Depuis le 8 décembre dernier, les révélations s'enchaînent sur ses activités parallèles à ses fonctions au gouvernement. Le Haut-commissaire aux Retraites aurait « oublié » ainsi de déclarer plusieurs de ces activités à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).Ce vendredi encore, Capital et Le Monde révèlent de nouveaux « oublis » de Jean-Paul Delevoye dans cette déclaration d'intérêts, qui semble de plus en plus éloignée de la réalité. Retour sur une semaine de turbulences en cinq épisodes.Épisode 1 - Un fâcheux « oubli »Le 7 décembre, deux jours après la première grosse journée de mobilisation contre le projet de réforme de réforme des retraites est publiée la déclaration d'intérêts de Jean-Paul Delevoye auprès de la HATVP. Membre du gouvernement depuis septembre dernier, la loi oblige en effet le Haut-commissaire à la réforme des retraites à déclarer l'ensemble de ses liens d'intérêts, afin que la Haute autorité puisse identifier de possibles conflits d'intérêts, susceptibles d'influencer ses décisions futures.Au lendemain de cette publication, Le Parisien révèle que Jean-Paul Delevoye n'a pas déclaré son poste d'administrateur de l'Ifpass, un organisme de formation majeur dans le milieu des assurances. Or cette fonction, qu'il occupe depuis 2016, est susceptible de faire l'objet de conflits d'intérêts, puisque les professionnels de l'assurance s'intéressent à la gestion de l'épargne-retraite des Français. Un ancien dirigeant de l'Ifpass expliquait même au Parisien que « les liens avec Jean-Paul Delevoye sont précieux, notamment parce que l'ensemble du secteur est très intéressé par la réforme ».Dans la foulée, le Haut-commissaire aux Retraites affirme qu'il s'agit d'une « omission par oubli ». Il ajoute qu'il s'agit d'une fonction bénévole, mais reconnaît « que ce n'est ...