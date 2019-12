Affaire Delevoye : ses treize mandats passés au crible

La déclaration d'intérêts de Jean-Paul Delevoye auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique était finalement bien éloignée de la réalité. Alors qu'il n'avait évoqué que trois mandats, en parallèle de sa fonction de Haut-commissaire aux retraites, il en a finalement admis 13 en tout, dans une version rectifiée après une semaine de révélations médiatiques.À l'origine, sa déclaration n'évoquait que trois fonctions : deux rémunérées, une bénévole. Mais le 8 décembre, Le Parisien révélait qu'une autre fonction bénévole, pouvant présenter des conflits d'intérêts, avait été omise par l'artisan de la réforme des retraites. Dans les jours qui ont suivi, de nouveaux « oublis » ont été révélés par la presse quasi quotidiennement. En tout il exerce, ou a exercé dans les cinq ans précédant son mandat, treize fonctions, dont onze bénévoles qui n'avaient, pour la plupart, pas été dévoilées jusque-là. Ses deux activités rémunérées avaient été déclarées, mais avec un niveau de revenu en deçà de la réalité.Administrateur de l'Ifpass - fonction bénévoleC'est la première fonction « oubliée » de la déclaration de Jean-Paul Delevoye, révélée par Le Parisien. Et une des plus problématiques. Jusqu'à ce qu'il en démissionne, le 9 décembre, au lendemain de l'enquête du Parisien, le Haut-commissaire aux retraites occupait le poste d'administrateur de cet organisme de formation majeur dans le milieu des assurances.Une fonction qu'il exerçait depuis 2016 et qu'il a détaillée dans un communiqué : « Ce rôle d'administrateur, bénévole, consistait en une présence au sein des conseils d'administration de l'Ifpass ». Concrètement, il pouvait donc participer aux prises de décisions de l'organisme. Surtout, il pouvait être exposé aux lobbyistes du secteur des assurances, concerné par la réforme des retraites puisque certaines compagnies ...