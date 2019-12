Affaire Delevoye : le haut-commissaire aux Retraites sur un siège éjectable

« Les rumeurs, c'est n'importe quoi ! » balaie Matignon. Fragilisé depuis la série de révélations concernant ses activités professionnelles, Jean-Paul Delevoye est-il en passe d'être exfiltré du gouvernement ? « Absolument pas », renvoie-t-on rue de Varenne, où l'agacement est perceptible. Même si l'avenir du haut-commissaire aux Retraites est désormais nettement compromis.Ce week-end, Le Monde révélait que ce ne sont pas trois mais treize mandats, dont onze bénévoles, que Jean-Paul Delevoye a finalement déclarés à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il a également revu à la hausse la déclaration des sommes perçues : 78 408 euros net, par exemple, au titre de son contrat de conseiller pour le groupe de formation IGS en 2017, contre 40 000 euros la première fois.«Il passe la séquence et, en janvier, il saute !»Voilà qui fait tache. « Toutes ses révélations tombent au pire moment, entre la présentation du projet de réforme et les grèves. S'il démissionnait là, ce serait le pire des signes », souligne un proche du président Emmanuel Macron. « Il passe la séquence et en janvier, juste après la présentation du projet de réforme en conseil des ministres, il saute ! », prophétise pour sa part un conseiller ministériel. LIRE AUSSI > René Dosière : « J'ai du mal à comprendre que Delevoye ait commis pareilles erreurs... »Dimanche 15 décembre dans la soirée, la rumeur d'une éviction imminente - peut-être d'ici le milieu de semaine - continuait de circuler. Certains redoutant même de voir les cortèges de manifestations contre la réforme des retraites, mardi, avec des panneaux appelant à la démission de Delevoye.Du haut de son mètre quatre-vingt-treize et de ses 72 ans, l'ancien ministre de Jacques Chirac reste, à ce stade, une pièce maîtresse du dispositif gouvernemental sur les retraites : c'est lui qui a mené les discussions depuis dix-huit mois ...