Affaire Delevoye : l'efficacité du contrôle des déclarations en question

Un sigle un peu intimidant pour une mission devenue essentielle : garantir la probité des responsables publics. Née en 2013 des remous provoqués par l'affaire Cahuzac, la HATVP (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique), est au centre des attentions depuis les révélations sur les activités de Jean-Paul Delevoye, qui ont conduit lundi à sa démission. C'est cette autorité administrative qui a reçu les déclarations d'intérêts et de patrimoine du désormais ancien haut-commissaire aux Retraites dont Le Parisien a révélé plusieurs erreurs et omissions depuis la semaine dernière.Jean-Paul Delevoye nommé le 3 septembre, la HATVP aurait-elle pu alerter plus tôt sur ces manquements ? Officiellement non, puisque ce dossier, dont le contrôle a été fraîchement clôturé rue de Richelieu, n'est examiné par le collège de l'autorité que ce mercredi 18 décembre. C'est à l'issue de cette réunion, qui se tiendra dans l'après-midi, qu'elle dira si elle a constaté des erreurs intentionnelles et si elle entend saisir la justice, indépendamment des péripéties politiques. LIRE AUSSI > Jean-Paul Delevoye s'est aussi « trompé » sur sa déclaration de patrimoineAuparavant, le contrôle avait suivi sa mécanique habituelle, avec tout de même un contretemps : alors que Jean-Paul Delevoye avait deux mois pour transmettre sa déclaration d'intérêts à compter de sa désignation, le nouvel entrant au gouvernement n'avait envoyé ses formulaires que le 15 novembre. Avec douze jours de retard donc. Restait le temps du contrôle, difficilement compressible, étalé sur environ un mois.« Deux poids, deux mesures »Le contrôle des déclarations, à l'instar du contrôle fiscal, est entouré d'un certain secret. Difficile de savoir si la HATVP avait, dès septembre, entre les mains de quoi lui mettre la puce à l'oreille. Depuis 2017, avant toute entrée au gouvernement, la Haute Autorité est interrogée par ...