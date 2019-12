Affaire Clémence Calvin : une information judiciaire ouverte contre la marathonienne française

Suspendus quatre ans par l'AFLD, Clémence Calvin et son compagnon et entraîneur Samir Dahmani sont soupçonnés par la justice d'une infraction à la législation sur les produits dopants.

Sanctionnée quatre ans pour dopage par la justice sportive, mercredi 11 décembre, Clémence Calvin est également visée par une information judiciaire, a-t-on appris, jeudi, auprès du parquet de Marseille.

Le 3 octobre, le pôle santé publique du parquet de Marseille a désigné un juge d'instruction pour enquêter sur des infractions « relevant du code du sport et du code de la santé publique », ajoute le parquet. Les faits visés remontent au 27 mars, lorsque Clémence Calvin s'était soustraite à un contrôle antidopage au Maroc avec l'aide de son compagnon et entraîneur Samir Dahmani.

Tous deux ont été informés de leur suspension de quatre ans, mercredi, par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Cette sanction annule le record de France du marathon établi à Paris par Clémence Calvin le 14 avril, alors qu'elle n'était pas encore suspendue. Les deux athlètes ont fait appel de leur suspension devant le conseil d'Etat.

Contacté jeudi matin, Me Arnaud Péricard, l'avocat du couple, n'a pu être joint par Le Monde.

Ordonnance vierge

Six mois après l'ouverture d'une enquête préliminaire et la perquisition du domicile de Clémence Calvin et Samir Dahmani à Martigues (Bouches-du-Rhône), le parquet de Marseille a donc passé la vitesse supérieure.

La visite des gendarmes n'avait pas été tout à fait infructueuse. Certes, aucun produit dopant n'avait été retrouvé au domicile du couple - sans surprise, la perquisition ayant eu lieu deux semaines après l'imbroglio marocain.

