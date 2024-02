information fournie par So Foot • 19/02/2024 à 19:14

Affaire Clauss : L’UNFP recadre sèchement Benatia et Longoria

Vent debout.

Dans un communiqué publié ce lundi soir, l’Union nationale des footballeurs professionnels a pris la défense de Jonathan Clauss, pointé du doigt pour son attitude par Medhi Benatia lors d’une interview accordée au Canal Football Club dimanche : « À tous ceux qui se demandaient à quoi pouvait bien servir un conseiller sportif à la présidence dans un club comme l’OM, Medhi Benatia vient de répondre de la plus intéressante des façons en s’attaquant bassement à l’un des salariés du club, un joueur, un international, coupable de tous les maux, y compris […] Encore et toujours du harcèlement, qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner sur lui tous les maux. » …

