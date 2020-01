Affaire Carlos Ghosn : les faits d'armes d'Anne Méaux, «papesse» de la communication

Son nom revient régulièrement en marge des grandes affaires politiques et économiques en France. Anne Méaux, femme d'affaires spécialisée dans la communication, travaille aujourd'hui notamment pour le compte de Carlos Ghosn, via l'agence qu'elle préside et a fondée en 1988, Image 7. Celle-ci est notamment en charge de la conférence de presse que va tenir la semaine prochaine à Beyrouth l'ancien patron de Renault-Nissan, poursuivi par la justice japonaise mais qui s'est enfui au Liban. Que ce soit en son identité propre ou pour le compte de sa société, le nom d'Anne Méaux, souvent surnommée la « papesse la com », est déjà apparu au grand public lors de certaines affaires ces dernières années.Giscard et les diamants de BokassaAvant de fonder son entreprise de communication, Anne Méaux a fait ses premiers pas dans le monde politique. Engagée à la fin de ses études au sein du Gud (un syndicat étudiant d'extrême droite), elle a ensuite intégré le service de presse de l'Elysée, après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974.En 1979, alors qu'éclate l'affaire des diamants Bokassa (que VGE est accusé d'avoir reçu six ans plus tôt), Anne Méaux s'étonne du manque de réaction officielle. « Personne ne disait au président : Monsieur le président, il commence à y avoir un gros problème », a-t-elle raconté dimanche sur France Inter, dans une émission de Léa Salamé consacrée aux « femmes puissantes ». Celle qui reconnait n'avoir, à l'époque, « pas accès » directement au chef de l'Etat, dit en avoir tirer la conviction qu'il fallait avoir un style direct et cash. Ce qu'elle assume d'ailleurs toujours aujourd'hui. Après l'élection de François Mitterrand et pendant la première cohabitation, entre 1986 et 1988, Anne Méaux est au cabinet du ministre de l'Industrie, Alain Madelin. Là aussi, elle s'occupe de la communication. C'est l'année de la réélection du président ...