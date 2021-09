Affaire Bygmalion : la droite apporte son "amitié" et son "soutien" à Nicolas Sarkozy après sa condamnation

A gauche, on évoque le "respect des lois" et des "décisions de justice".

L'ancien président Nicolas Sarkozy, en octobre 2016. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Alors que Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi 30 septembre à un an de prison ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012, dans le dossier Bygmalion, décision dont il va faire appel, de nombreuses personnalités politiques de droite ont apporté leur "soutien" et leur "amitié" à l'ancien chef de l'Etat. A gauche, on évoque le "respect des lois" et des "décisions de justice".

Sur Twitter, le président des Républicains Christian Jacob a témoigné "en (son) nom et au nom des Républicains notre affection, notre soutien à Nicolas Sarkozy, ainsi que notre immense fierté de l'avoir eu comme Président de la République", après "une décision de justice qui ne va pas manquer de choquer beaucoup de nos compatriotes". "Je veux réaffirmer tout mon soutien et mon affection à l'égard de Nicolas Sarkozy qui fut un grand Président de la République et qui reste une boussole pour la France", a également affirmé sur Twitter Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée.

Une condamnation à la "sévérité aussi inhabituelle qu'exorbitante"

Gilles Platret, vice-président des Républicains et maire LR de Chalon-sur-Saône, a tenu à apporter "l'expression la plus vive de toute (son) amitié au président Nicolas Sarkozy". "Des juges qui vont au-delà des réquisitions du procureur : ah si seulement toutes les racailles de nos banlieues étaient traitées avec autant de sévérité pour leurs faits de violence et de vol !", a-t-il ajouté sur Twitter. Sur le réseau social, le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau a également souligné la "sévérité aussi inhabituelle qu'exorbitante" de la condamnation.

Valérie Pécresse, présidente ex-LR de l'Île-de-France et candidate pour mener la droite à la présidentielle, a salué de son côté le "grand Président de la République" qu'a été Nicolas Sarkozy. "J'ai été fière d'appartenir à son gouvernement et de sa confiance. Je sais qu'il se battra jusqu'au bout pour défendre son honneur et je lui adresse aujourd'hui un message d'amitié", a-t-elle ajouté sur Twitter. "Dans ces circonstances si difficiles pour lui, je veux redire mon amitié et mon estime au Président Nicolas Sarkozy", a également tweeté Xavier Bertrand, président ex-LR de la région Hauts-de-France et candidat à la présidentielle. "Il sait pouvoir compter sur mon soutien. Il va faire appel de cette décision, je le comprends pleinement. Je forme le voeu que la vérité se fasse en appel", a-t-il poursuivi.

"Soutien et amitié au Président Nicolas Sarkozy", a réagi de son côté sur le réseau social Eric Ciotti, député LR et candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle de 2022. Un soutien exprimé avec les mêmes mots par l'eurodéputée LR Agnès Evren et la députée LR Constance Le Grip. Renaud Muselier, président LR de la région Paca, a également apporté un "soutien total à (son) ami Nicolas Sarkozy, grand président de la République, qui a su affronter des crises majeures à la tête de l'Etat et aux services de tous les Français". "Je lui adresse une très chaleureuse pensée !", a-t-il ajouté sur Twitter. "Je trouve que notre pays ne se grandit pas en condamnant comme ça un ancien président", a-t-il également estimé auprès de l' AFP lors du congrès de Régions de France à Montpellier.

"Le respect des lois. Pour tout le monde"

Des réactions qui tranchent avec celles exprimées à gauche de l'échiquier politique. Julien Bayou, secrétaire national d'EELV, a ainsi considéré, lors d'une déclaration à la presse à Chambéry que l'ancien chef de l'Etat "a triché pour être élu". "La République s'honore de pouvoir juger les puissants. Il n'y a pas d'impunité dans ce pays", a-t-il souligné.

De son côté, Yannick Jadot, candidat EELV à la présidentielle de 2022, a expliqué qu'il "ne commente pas les décisions de justice". "Je comprends que Nicolas Sarkozy la commente. Mais on a vu le président de la République et des responsables politiques critiquer la justice. Si on veut une démocratie apaisée, notre objectif ne doit pas être de critiquer la justice mais de l'aider à rester indépendante", a-t-il souligné à Chambéry où il effectuait son premier déplacement. Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie, a également refusé de commenter cette décision de justice. "C'est une décision de la justice. Je la respecte", a-t-elle simplement expliqué à l' AFP lors du congrès de Régions de France à Montpellier.

Quant au député écologiste Matthieu Orphelin, il a tweeté : "Le respect des lois. Le respect des règles. Pour tout le monde. Sans exception."

De son côté, la députée insoumise Clémentine Autain a publié sur le réseau social une photo de la Villa Montmorency (XVIe arrondissement de Paris), résidence de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, accompagnée de ces mots : "Voici la geôle où Sarkozy va réaliser sa peine d'un an pour financement illégal de sa campagne, grâce à l'aménagement de sa peine." En annonçant la condamnation de l'ancien président, le tribunal a demandé à ce que sa peine soit directement aménagée, à domicile sous surveillance électronique. Nicolas Sarkozy allant faire appel de sa condamnation, cela en suspend l'application.