Affaire Benalla : l'ex-cheffe de la sécurité d'Édouard Philippe est mutée à Cayenne

Marie-Élodie Poitout prendra ses fonctions comme cheffe du service territorial de police judiciaire à Cayenne, en Guyane, à partir du 16 mars. Des ors de Matignon à l'ex-bagne surnommé « la guillotine sèche », la carrière de la jeune femme de 39 ans prend donc un nouveau tournant. Mais « ce n'est pas une sanction », jure-t-on Place Beauvau.« Certes, ce n'est pas un poste très demandé, mais, dans la police, on n'envoie pas quelqu'un là-bas contre son gré », explique un collègue de la commissaire. De fait, la divisionnaire va s'installer à plus de 7 000 kilomètres des polémiques ? dont certaines relèvent de son intimité ? qui ont contribué à son éviction.Benalla oui, Crase nonMarie-Élodie Poitout avait démissionné de ses fonctions de cheffe du groupe de la sécurité du Premier ministre en février 2019. Elle avait été un temps soupçonnée d'avoir abrité, à son domicile, en juillet 2018, une rencontre entre Alexandre Benalla, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec son acolyte Vincent Crase, mis en examen également dans la même affaire de violences exercées à l'encontre de manifestants en marge des rassemblements du 1er mai, place de la Contrescarpe.Lire aussi Enregistrement Benalla : la cheffe de la sécurité du Premier ministre a démissionnéSi elle avait fini par admettre qu'elle connaissait l'ex-chargé de mission du chef de cabinet d'Emmanuel Macron, elle...