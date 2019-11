Affaire Barbarin : à Lyon, les fidèles soutiennent toujours leur cardinal

A la cathédrale Saint-Jean, au cœur du Vieux Lyon, Mgr Philippe Barbarin est loin d'être en disgrâce. Dans son fief, de nombreux paroissiens affichent, en effet, un soutien sans faille à « leur » cardinal en pleine tempête. A 150 m de l'édifice, le plus haut dignitaire de l'Eglise de France était rejugé, jeudi 28 et vendredi 29 novembre, par la cour d'appel de Lyon (Rhône), pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. Comme en première instance, en janvier, aucune condamnation n'a été requise à l'encontre du cardinal.« Il y a un acharnement sur sa personne, je prie pour lui, j'espère qu'il sera relaxé », souffle Odile, une septuagénaire croisée dans cette église primatiale située au pied de la colline de Fourvière. C'est là qu'en novembre 2016, lors d'une « messe de réparation » consacrée aux victimes de prêtres pédophiles, le prélat avait présenté son mea culpa pour « ses erreurs de gouvernance qui ont occasionné un tel scandale », demandant aussi « pardon devant Dieu [...] de n'avoir pas pris les devants pour enquêter comme il aurait fallu ».« Il nous manque, on l'aime beaucoup ici »Pendant des années, le primat des Gaules y a célébré l'office le vendredi soir et lors des grandes fêtes chrétiennes. Mais depuis sa mise en retrait du diocèse, en mars, après sa condamnation à six mois de prison avec sursis, il n'apparaît plus derrière l'autel. « Il nous manque, on l'aime beaucoup ici », l'encense une retraitée pressée qui ne souhaite pas se « prononcer » davantage. LIRE AUSSI > Depuis sa condamnation, le cardinal Barbarin vit dans l'ombre« Dans ses homélies, il mettait toute sa foi, avec une certaine aura. On a perdu une grande intelligence », regrette Marie, paroissienne sexagénaire qui en parle déjà au passé, comme si elle ne croyait pas au retour de l'archevêque dans les sacristies lyonnaises. « Des gens ont voulu la peau du cardinal, ...