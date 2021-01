Aérospatial: perte de 5.800 salariés dans le Sud-Ouest en 2020, selon l'Insee

Les entreprises de la filière aéronautique et spatiale du Grand Sud-Ouest (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) ont perdu 5.800 salariés au cours des neufs premiers mois de 2020, dans le sillage de la crise du Covid-19, indique vendredi l'Insee.

Ces pertes d'emplois --hors intérim-- représentent une baisse de 3,6% des effectifs des établissements de la filière, précise l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Avant la crise du nouveau coronavirus, qui a fortement perturbé le trafic aérien, l'emploi dans cette filière avait "progressé nettement tout au long de l'année 2019. Il se stabilise au premier trimestre 2020, puis chute fortement à partir du deuxième trimestre", selon le communiqué.

"La différence est nette entre les donneurs d'ordres (comme Airbus, ATR, Dassault ou le CNES), dont les effectifs restent stables, et la chaîne d'approvisionnement, dont les effectifs diminuent de plus de 5%", souligne l'Insee.

"La métallurgie et les activités tertiaires sont les secteurs les plus impactés, avec des baisses respectives de 8,7% et 5%, soit 1.700 et 2.600 salariés de moins dans chacun de ces secteurs", détaille l'Institut, relevant une "meilleure résistance" dans la construction aéronautique et la maintenance.

A l'échelle des départements, le Lot est le plus touché du Grand Sud-Ouest (-8,7%). Sa sous-préfecture, Figeac, constitue à elle seule le coeur de la "Mecanic Vallée" grâce à Ratier et Figeac Aéro, deux équipementiers d'Airbus et Boeing.

Par ailleurs, du fait de son poids dans la filière, la Haute-Garonne est le département qui perd le plus grand nombre de salariés (-3.200), soit une baisse de 3,4%.

Face à l'effondrement du secteur, qui ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu'entre 2023 et 2025, Airbus - dont le siège mondial est dans l'agglomération toulousaine - a baissé ses cadences de production dès avril dernier.

Cette baisse de charge l'avait conduit à annoncer la suppression de 15.000 postes dans le monde, dont 5.000 en France, et à recourir au chômage partiel. Elle a eu des répercussions sur toute la filière de sous-traitants.

Depuis des mois, les salariés de l'aéronautique se mobilisent régulièrement pour protester contre les différents plans sociaux qui menacent leurs emplois.

Début janvier, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) avait annoncé qu'environ 30.000 emplois avaient été supprimés dans la filière à la suite de la crise sanitaire, mais qu'autant avaient été sauvés grâce aux mesures de soutien de l'Etat.

