Aéroport de Toulouse-Blagnac : Eiffage achète à prix d'or les parts du Chinois Casil

Le dossier aura été bouclé en une année. Les actionnaires chinois de l'aéroport de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne), troisième aéroport français, ont vendu leur participation au français Eiffage. Casil Europe avait annoncé son intention de vendre en janvier dernier et discuter exclusivement avec Eiffage en mai.« Casil Europe confirme la cession de sa participation de 49,99 % dans le capital de l'aéroport Toulouse-Blagnac à Eiffage », a annoncé lundi le groupe chinois dans un communiqué, quelques semaines après l'approbation de l'opération par l'autorité de la Concurrence. La transaction avec le n° 3 français du BTP a été réalisée pour près de 500 M€. Casil détenait près de la moitié de l'aéroport depuis sa privatisation en 2015, achetée pour 308 M€. C'est dont une plus-value de près de 200 M€ qui a été réalisée en quatre ans.Les 50,01 % restant appartiennent au conseil départemental de la Haute-Garonne (5 %), au conseil régional d'Occitanie (5 %), à Toulouse Métropole (5 %), à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse (25 %) et à l'Etat qui a gardé 10,01 %.Dix millions de passagers annuelsPendant ces quatre années de cohabitation, les responsables des collectivités locales ont souvent reproché à Casil de vouloir uniquement maximiser ses dividendes au détriment des réserves financières de l'aéroport. À l'automne, ils avaient encore évoqué une « gestion strictement mercantile et à court terme » de la part du groupe chinois. Ils avaient ensuite espéré que l'arrivée d'Eiffage permette de travailler « à long terme ».De son côté, Casil a régulièrement mis en avant ses travaux de développement du site, qui accueille près de 10 millions de passagers annuels, soulignant y avoir investi 84 M€ alors que son contrat n'en imposait qu'une soixantaine.La décision de Casil avait nourri les polémiques autour du choix de privatiser Aéroports de Paris (ADP), ...