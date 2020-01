Aéroport de Nantes : la résistance s'organise contre le projet de réaménagement

Le 17 janvier, pour le deuxième anniversaire de l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la ZAD va faire la fête. Une charpente va être installée sur un bâtiment détruit lors de l'intervention policière avant un grand banquet et un fest-noz.Mais à une quarantaine de kilomètres de là, à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, le bourg situé juste sous les avions qui atterrissent à l'actuel l'aéroport de Nantes-Atlantique, le cœur ne sera vraiment pas aux réjouissances. L'Etat a tranché : l'aéroport doit rester et il doit même être réaménagé, avec une piste allongée de 400 m et une nouvelle aérogare à construire.Pour les riverains, des aides à l'insonorisation et un « droit de délaissement » ont été annoncés. Fin de l'histoire ? « Je pense que si vous faites un sondage au niveau national, la majorité des gens diront que le problème est réglé, mais en fait non, il n'y a absolument rien de réglé », peste Joël Sauvaget, président du Coceta, un collectif de riverains favorables au transfert de l'aéroport.« On ne peut pas laisser faire ça »Tout le processus qui a mené à la décision de transférer l'aéroport a été balayé en quelques semaines et les riverains redoutent d'avoir des avions au-dessus de leur tête à perpétuité. « Non seulement l'aéroport reste, mais on nous dit qu'on va se donner les moyens de le faire passer de 7 millions de passagers par an à 14. C'est invraisemblable, on ne peut pas laisser passer ça. »« Nous, on préfère faire crever l'aéroport, ce n'est pas de notre responsabilité. Si on veut un aéroport du Grand Ouest, que les politiques le disent et prennent les choses en main. Mais ce ne sera pas ici », prévient Joël Sauvaget.L'association compte contester tout allongement de la piste vers le sud et le lac de Grand-Lieu, une zone Natura 2000 et Ramsar, qui protège les zones humides d'importance mondiale. « Toutes ces protections ...