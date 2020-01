Aéroport de Caen-Carpiquet : les opposants à l'allongement de la piste se mobilisent

Les opposants à l'allongement de la piste de Caen-Carpiquet soufflent leur première bougie. Voilà un an que des habitants des alentours de l'aéroport grondent contre le projet d'agrandissement du site, qui aspire à accueillir de plus gros avions.« Au début, il y avait deux ou trois avions par jour, se remémore Pascal Hoorelbeke, trésorier de l'association des opposants. Aujourd'hui, c'est une douzaine. » Cet habitant de longue date de Fleury-sur-Orne, commune située sous le couloir aérien, confirme un constat chiffré.350 mètres de plus en 2022De 100 000 voyageurs annuels en 1999, Caen-Carpiquet est passé à 274 000 en 2018. L'allongement de la piste (de 1900 m à 2250 m) est prévu pour 2022.Une perspective qui fait grincer des dents, notamment du point de vue environnemental. « Il faudrait baisser les rejets de CO2, or avec ce projet, on les augmenterait », alerte Pascal Hoorelbeke. Un argument d'ailleurs relayé par Vincent Doumayou, un spécialiste des transports invité vendredi 17 janvier à une réunion publique réunissant environ 150 personnes : « On crée une taxe écologique pour que les gens prennent moins l'avion, mais on agrandit les aéroports... »Un recours gracieuxL'association contre l'allongement de la piste de Caen-Carpiquet (Acapacc) a déposé un recours gracieux devant le tribunal administratif au mois de décembre. Les militants ont également participé aux différentes marches contre le climat. « Il faut convaincre les gens, même ceux qui ne sont pas voisins de l'aéroport », poursuit le trésorier. La pétition recense déjà quelque 1200 signatures.La mobilisation s'accentue, à quelques mois des élections municipales et de l'enquête publique sur le projet d'agrandissement. « Nous ne sommes pas contre l'aéroport, mais bien contre son allongement. S'il était confirmé, nous pourrions engager des poursuites », prévient Pascal Hoorelbeke.