Aéronautique : le mythique équipementier Latécoère cible d'un fonds américain

« Depuis une dizaine d'années, Latécoère est dans une machine à laver et connaît l'instabilité. Ce n'est certainement pas la prise de contrôle d'un fonds d'investissement américain qui va apporter de la sérénité », assène Florent Coste, secrétaire général de la CGT chez l'équipementier aéronautique, installé à Toulouse (Haute-Garonne) et spécialisé dans les aérostructures (fuselage, portes), les systèmes d'interconnexion et le câblage.Depuis fin juin, ce fleuron de l'aéronautique, dont le nom est associé à celui de Saint-Exupéry et de Mermoz (pilotes sur ses lignes entre les deux guerres) est convoité par Searchlight Capital Partners, qui a lancé une OPA amicale pour en prendre le contrôle. Ce fonds d'investissement américain, qui a déjà acquis 26 % du capital de l'entreprise toulousaine en avril 2019, veut racheter les 74 % restant.L'opération, qui devait s'achever le 3 décembre, a pris du retard mais est vivement critiquée par des responsables locaux et 17 députés de la commission de défense nationale qui ont écrit fin novembre au Premier ministre pour tirer la sonnette d'alarme.Jean-Louis Chauzy, président du Conseil économique, social et environnemental régional d'Occitanie, a alerté dès septembre le Premier ministre par un courrier. « C'est invraisemblable que cet acteur industriel majeur pour la filière aéronautique régionale soit dirigé par des fonds étrangers qui pourraient mettre la main sur des technologies importantes, détaille-t-il. Je ne suis pas opposé aux fonds d'investissement étrangers, mais pas quand ils peuvent capter des pépites françaises. Il faut un peu de patriotisme économique, ce n'est pas un gros mot. »Un savoir-faire français stratégiqueCar ces dernières années, l'entreprise toulousaine, qui emploie 1 500 personnes en France, a développé une innovation importante, le Li-Fi, un équivalent du Wi-Fi 100 fois plus rapide, activé par la ...