Aéronautique : Figeac Aéro cède à Latécoère une filiale au Mexique et y acquiert des actifs américains

L'équipementier aéronautique Figeac Aéro, dont l'activité s'est effondrée lors de la pandémie, a annoncé lundi la cession de sa filiale mexicaine Hermosillo à l'équipementier Latécoère, qui multiplie les acquisitions dans le pays, et le rachat d'actifs américains de Kaman Aerospace.

"Figeac Aéro annonce avoir conclu un accord avec Latécoère pour la cession des actifs industriels et fonciers de sa filiale d'Hermosillo au Mexique", indique dans un communiqué l'entreprise spécialisée dans la sous-traitance de pièces métalliques, notamment dans les aérostructures (fuselage, voilures, empennages).

Le montant de la cession n'a pas été précisé.

Le site cédé réalise déjà plus de la moitié de son chiffre d'affaires dans le cadre d'un contrat signé en 2015 avec Latécoère pour lui fournir des pièces élémentaires en alliages légers et métaux durs, ainsi que de petits sous-ensembles pour les portes du Boeing 787.

Cette opération, censée être finalisée d'ici au 30 septembre 2022, "s'inscrit pleinement dans la stratégie de rationalisation de l'outil industriel du groupe afin de le rendre plus agile et plus compétitif", a précisé Figeac Aéro.

L'entreprise, dont plus de la moitié de l'activité dépend d'Airbus, a vu son activité s'effondrer pendant la pandémie. Début avril, elle avait annoncé un "ensemble d'opérations aboutissant à la restructuration financière du groupe".

Outre la cession d'Hermosillo, elle indique avoir conclu un accord avec la société américaine Kaman Aerospace Group Inc. pour acquérir ses actifs industriels situés dans l'État du Chihuahua au Mexique.

"Ce nouveau site de production remplacera progressivement celui d'Hermosillo", où Figeac Aéro pourra conserver pendant trois ans maximum un droit de sous-traitance afin "de sécuriser les production en cours pour (ses) autres clients" en attendant le transfert.

Ces deux opérations "permettront au groupe de se repositionner au Mexique, au travers d'un schéma plus agile et compétitif, afin (...) d'accentuer notre développement commercial en Amérique du Nord", a indiqué le PDG Jean-Claude Maillard, vantant aussi un moyen de "libérer un niveau de trésorerie non négligeable".

L'équipementier aéronautique français Latécoère, qui poursuit lui une politique de croissance externe pour atteindre une "taille critique", a déjà annoncé depuis 2021 deux autres acquisitions au Mexique : les activités de câblage de Bombardier dans le pays, ainsi que Shimtech de Mexico (SDM), qui produit des assemblages et composants en matériaux composites.

cdu/ak/bt