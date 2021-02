Aéronautique et automobile : 205 nouveaux projets vont être soutenus par l'Etat

Depuis septembre, près de 500 projets ont été sélectionnés pour bénéficier d'un soutien de l'Etat se montant à plus de 430 millions d'euros au total.

Le ministère de l'Economie et des finances. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Deux cents cinq nouveaux projets vont bénéficier des fonds de soutien à l'investissement dans les filières aéronautique et automobile, a annoncé mardi 16 février le ministère de l'Economie. Ces projets "seront soutenus à hauteur de plus de 174 millions d'euros par l'Etat", a précisé Bercy dans un communiqué.

Depuis septembre, 492 projets des filières aéronautique et automobile ont été sélectionnés pour bénéficier d'un soutien de l'Etat de plus de 431 millions d'euros au total. Les projets soutenus sont majoritairement (60%) portés par des petites et moyennes entreprises, souligne Bercy.

Doté de 300 millions d'euros, le Fonds de modernisation, de diversification et de verdissement des procédés de la filière aéronautique doit aider à faire rebondir les entreprises frappées par la crise sanitaire. Il vise notamment à les encourager à développer un avion moins polluant.

Côté automobile, le fonds de soutien aux investissements de modernisation de la filière vise à accélérer l'automatisation et la numérisation des procédés industriels. Il est doté de 600 millions d'euros sur trois ans.

Pour ces deux filières, un appel à projet avait été ouvert du 1er septembre au 17 novembre 2020. Il a ensuite été prolongé au 1er juin 2021.