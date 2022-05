Aéronautique: Daher a remboursé la totalité de son PGE

L'équipementier aéronautique Daher a annoncé mercredi avoir remboursé fin avril l'intégralité son prêt garanti par l'Etat (PGE), contracté au début de la pandémie, tout en sécurisant de nouvelles sources de financement auprès d'investisseurs américains et de banques.

Le remboursement de 110 millions d'euros, après une première tranche de 60 millions d'euros en septembre, permet à l'entreprise de clore ce prêt de 170 millions obtenu en juin 2020 quand le secteur aéronautique était mis à l'arrêt par la crise du Covid-19.

Parallèlement, Daher a obtenu 180 millions d'euros de financements auprès d'investisseurs américains (105 millions) et de son pool bancaire (75 millions).

"Ces deux nouvelles opérations illustrent la confiance des partenaires financiers de Daher dans sa gestion des conséquences de la crise Covid comme dans sa forte capacité de rebond, ainsi que leur prise en compte du renforcement de sa présence aux Etats-Unis", se félicite l'entreprise dans un communiqué.

Pour le directeur financier Jean-Philippe Grégoire, cité dans le texte, "le PGE aura été un outil très utile pour traverser la crise mais il avait une vocation défensive". Avec ces nouveaux financements privés, "Daher bénéficie de moyens beaucoup plus souples et adaptés à sa stratégie plus offensive", selon lui.

Sous-traitant de grands industriels et lui-même constructeur d'avions, Daher a stabilisé en 2021 son chiffre d'affaires à 1,1 milliard d'euros et se dit "confiant" dans le rebond du secteur.

Sa gamme compte l'avion d'affaires à turbopropulseur TBM 900 et l'utilitaire Kodiak, programme acquis aux États-Unis en 2019.

Pour davantage s'implanter outre-Atlantique, un des axes de son plan stratégique, Daher est en passe d'acquérir une usine de structures aéronautiques située en Floride auprès de l'entreprise américaine Triumph.