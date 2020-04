Aérien : la crise du coronavirus "est telle" que nous perdrions 315 milliards de dollars", alerte Juniac

Pour tenter de survivre à la crise du coronavirus, les compagnies aérienne ne sont pas favorables à un remboursement immédiat des billets, explique Alexandre de Juniac sur Europe 1. "Ca tuera les compagnies aériennes", assure le PDG de l'Association internationale du transport aérien.

vLe PDG de l'Association internationale du transport aérien Alexandre de Juniac, le 2 juin 2019 à Séoul, en Corée du Sud. ( AFP / JUNG YEON-JE )

Pratiquement à l'arrêt depuis plusieurs semaines, le secteur aérien est particulièrement touché par la crise du coronavirus. Début avril, le nombre de vols dans le monde s'est effondré de 80% par rapport à la même période en 2019 , selon l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, qui regroupe 290 compagnies aériennes. "L'impact est tel que nous perdrions 315 milliards de dollars en 2020, soit la moitié de notre chiffres d'affaires" , a annoncé mercredi 22 avril sur Europe 1 le PDG de l'IATA, Alexandre de Juniac.

Sans revenus, mais toujours avec des coûts fixes à assumer, de nombreuses compagnies aériennes, même les plus solides, sont en grande difficulté. "Le besoin total des compagnies aériennes en injection de liquidités, c'est environ 200 milliards de dollars" , évalue Alexandre de Juniac. "Si les plans ne sont pas mis en oeuvre par les gouvernements ou insuffisamment, c'est le principal risque qui pèse sur nous : que nous soyons à court de liquidités et que les compagnies fassent faillite dès les mois de juin et juillet", alerte l'ancien PDG d'Air France.

Le remboursement immédiat des billets "tuerait les compagnies aériennes"

Pour tenter de survivre à cette crise, les compagnies aérienne ne sont pas favorables à un remboursement immédiat des billets. "Nous sommes dans une situation tellement grave que si nous sommes obligés de rembourser l'ensemble des billets vendus maintenant, ça tuera les compagnies aériennes", justifie M. Juniac. "Elles proposent aux passagers de les rembourser avec un bon, un à-valoir, que l'on appelle un voucher, qui peut durer au-delà de 12 mois, ce qui maintient le droit à voler", assure-t-il.

"On est bien conscients que ça peut pénaliser les passagers, qui préfèrent un remboursement immédiat et en argent", souligne-t-il, mettant en avant "un choix entre un voucher et un remboursement qui interviendrait entre 9 à 12 mois, quand notre situation sera moins grave, ou quand on sera tirés d'affaire".

"C'est le droit des consommateurs d'être remboursés" , a rappelé la semaine dernière le commissaire européen à la Justice Didier Reynders. Il a précisé qu'il était possible, dans la situation actuelle, pour les organisateurs du voyages ou les compagnies aériennes de le faire par coupon. Et ce sans avoir à changer la réglementation.

Toutefois, trois conditions doivent être remplies : le remboursement en liquide doit rester possible en cas de non utilisation du coupon dans les délais impartis, cela doit être le choix du consommateur, et surtout la solvabilité du coupon doit être garantie en cas de faillite d'un des opérateurs impliqué dans le voyage.