Aérien : Green Africa Airways fait son marché chez Airbus

À plus d'un titre, le protocole d'accord signé la semaine dernière lors du Singapore Airshow 2020 pour 50 Airbus A220-300 par la compagnie aérienne nigériane Green Africa Airways est emblématique. Il y a un peu plus d'un an, le transporteur avait annoncé un projet de contrat pour 50 Boeing 737 MAX. Il semble que Green Africa Airways ait changé son fusil d'épaule et renoncé au moyen-courrier américain toujours cloué au sol. En page d'accueil du site Internet de la compagnie apparaît désormais l'A220-300.Plus grosse commandePour Airbus, avec Green Africa Airways, il s'agit de l'une des plus grosses commandes enregistrées à ce jour par l'Airbus A220-300, de l'ordre de 3,5 milliards de dollars. Le biréacteur moyen-courrier ex-CSeries avait été développé par le canadien Bombardier dont Airbus a récemment racheté toutes les parts. C'est aussi un quatrième client pour son A220-300 sur le continent africain. Green Africa Airways rejoint Egyptair avec douze exemplaires, dont six livrés, plus un pris en location, Air Tanzania avec quatre exemplaires, dont deux déjà livrés, et enfin Air Sénégal qui a signé pour huit exemplaires. Notons toutefois que ce protocole d'accord devra être suivi d'un engagement ferme avec versement d'acompte, éventuellement par l'intermédiaire d'un loueur d'avions.Lire aussi Un deuxième Airbus A330 en vue pour Air Sénégal« Une vision stratégique »Ce sera alors la plus importante commande Airbus sur le...