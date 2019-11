Adultes travaillant auprès d'enfants : le Défenseur des droits demande la consultation systématique du casier

« Les enfants sont encore trop souvent victimes d'actes violents ou de harcèlement, commis par des professionnels ou par des pairs », constatent le Défenseur des droits Jacques Toubon et son adjointe Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, dans leur rapport annuel sur les droits de l'enfant.Mercredi sera la Journée internationale des droits de l'enfant, et le 30e anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, que beaucoup d'élèves de CM2 étudient en ce moment en France. Le Défenseur des droits appelle ce lundi les institutions - école, services sociaux, établissements pénitentiaires pour mineurs - à mieux garantir les droits des enfants, après avoir été saisi de nombreux cas de violences dans des lieux accueillant les plus jeunes.Dans leur rapport, Jacques Toubon et Geneviève Avenard énoncent 22 recommandations pour prendre en compte « l'intérêt supérieur de l'enfant » et prévenir les carences de l'institution et les violences. Ils préconisent notamment de rendre obligatoire la consultation du casier judiciaire et du Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) avant tout recrutement d'un adulte, qu'il soit professionnel ou bénévole, qui interviendra auprès de mineurs. À l'heure actuelle, cette consultation est possible, pas obligatoire.Dans l'Education nationale, l'affaire du directeur de l'école de Villefontaine a été un tel électrochoc que le ministère a lancé un grand audit des casiers judiciaires de ses personnels, aboutissant en janvier 2018 à la mise à l'écart de 26 fonctionnaires.En 2018, 3 030 saisines du Défenseur ont concerné les droits de l'enfant, en légère hausse par rapport à 2017. Elles concernent en premier lieu la protection de l'enfance (24,8 %), en deuxième l'éducation, la petite enfance et le périscolaire (24 %), en troisième la santé et le handicap (18,4 %).Il a constaté qu' « ...