Adrien Thomasson compare son but à du tennis

Celui-ci, il s’en souviendra à coup sûr.

Malheureux sur l’ouverture du score concédé par les siens face à Arsenal, Adrien Thomasson fait finalement partie des héros lensois de la soirée grâce à sa sublime égalisation. « Ça a été les montagnes russes cette première mi-temps. Je me sentais plutôt bien dans le match, mais c’est vrai que sur le but concédé, je ne me suis pas menti à moi-même, je suis clairement fautif », a reconnu l’ancien Nantais . « Ça a été difficile pendant quelques instants après ce but. » …

JF pour SOFOOT.com