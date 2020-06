Adrien Regattin : "C'est ambiance GTA, avec les cinq étoiles !"

Joueur de Cincinnati depuis février 2020, Adrien Regattin décrit la violente situation qui sévit dans la ville américaine à la suite de l'épisode de la mort de George Floyd et les manifestations qui l'accompagnent. Ou comment une période de confinement en remplace une autre.

"Ceux qui font la manche, ce sont les Blacks et on sent qu'ils sont en partie rejetés par la société."

The Cincinnati police pulled down the American flag at the justice center and replaced it with the thin blue line. Infuriating. Picture from a friend.

Dans le centre-ville, dans le. Je suis tout seul, pour l'instant. Ma famille devait me rejoindre, mais avec le Covid... Depuis le début des émeutes, j'entends tout jusqu'à deux ou trois heures du matin. Les hélicoptères, la police... Le premier soir, c'était une marche pacifique. Mais depuis, ça a dégénéré. Avec, par exemple, des magasins fracassés et des banques cassées. Beaucoup de devantures sont barricadées avec des grandes planches en bois, d'ailleurs. Bon, il n'y a pas encore eu de coup de feu, mais c'est un peu chaud.C'est le bordel partout, tout simplement. Hier, on avait un couvre-feu et personne ne devait être dehors après 20h. Parfois c'est 21h, d'autres fois 22h... L'autre soir, quand je suis rentré, j'ai vraiment galéré pour arriver chez moi à cause de l'heure limite. J'ai dû tourner longtemps avec mon véhicule pour trouver un chemin jusqu'à ma résidence, ils ferment toutes les routes. Il y a toutes les forces de l'ordre réquisitionnées, c'est incroyable. Franchement, on dirait! Tu sais, quand tu as les cinq étoiles et que tu es suivi par tous les flics de la ville avec les hélicos et tout. Impressionnant...